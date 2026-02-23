Videli ste visibabe u bašti? Šta nam to govori o ostatku proleća i kakvo nas leto čeka?

Visibabe u bašti su provirile i donose važne vesti. Ne ignorišite ovaj drevni znak prirode jer vam štedi živce i novac.

Jeste li ih primetili jutros? Visibabe u bašti su već provirile, a to mnogima mami osmeh na lice. Međutim, njihova pojava nije samo znak da pakujete zimske jakne. Ako pažljivo gledate, one vam govore tačno šta da očekujete od juna i jula, bolje od bilo koje prognoze. Ali, caka je u tajmingu.

Nakon tolikih godina provedenih u borbi sa ćudljivim vremenom, naučite da priroda retko greši.Često čujem kako se ljudi žale na iznenadne promene vremena, iako nam priroda šalje jasne signale koje samo treba znati pročitati. Nije stvar u tome da su samo nikle, već kada i kako su nikle. Ove godine situacija je specifična.

Šta znači kada visibabe porane?

Ako visibabe u bašti procvetaju pre kraja februara, to u našem podneblju najavljuje rano, ali veoma nestabilno i kišovito proleće, nakon kojeg po pravilu sledi izuzetno dugo, suvo i toplo leto. Priroda time ubrzava ciklus vegetacije kako bi biljke ojačale pre suša.

Ovo je ključno za svakoga ko ima barem saksiju na terasi. Greška je što svi misle da rano cvetanje znači blagu godinu. Greška. To je znak da zemlja žuri. Zaboravite na kalendar; kad priroda ovoliko požuri sa cvetanjem, ja ne čekam maj – moj sistem za navodnjavanje je spreman već sada.

Tri znaka koja morate pratiti

Nemojte samo gledati u kalendar. Posmatrajte same cvetove i tlo oko njih:

Visina stabljike: Ako su izuzetno niske, zemlja je hladnija nego što mislite i proleće će kasniti sa pravom toplotom.

Grupisanje: Gusti buketi ukazuju na to da su lukovice osetile naglu promenu temperature, što najavljuje temperaturne šokove u aprilu.

Trajanje cveta: Ako cvet brzo uvene, spremite se – leto će biti pakleno i stiže ranije nego inače.

Mnogi zanemaruju ove signale. Misle da su vesnici proleća tu samo za ukras. Ali, ako planirate sadnju ili samo želite da znate kada da planirate odmor, slušajte šta vam bašta govori. Rane visibabe u bašti su često upozorenje da ćemo se u julu „kuvati“.

Zato, ne opuštajte se previše. Iskoristite ovo vreme da pripremite tlo i biljke. Priroda nam daje prednost od nekoliko nedelja, nemojte je protraćiti.

Odgovori na vaše najčešće nedoumice

1. Da li treba da zalivam visibabe ako nema snega?

Ne preterujte. One vole vlagu, ali lukovice će istruliti ako je zemlja natopljena. Priroda obično reguliše ovo sama u rano proleće.

2. Mogu li da presadim visibabe dok cvetaju?

Najbolje je sačekati da cvet prođe i listovi požute. Ako baš morate sada, vadite ih sa velikim grumenom zemlje da ne oštetite koren.

3. Šta ako ponovo padne sneg na rascvetale visibabe?

Ništa strašno. One su otporne i imaju „antifriz“ u sebi. Sneg će ih samo privremeno prekriti i sačuvati od suvog mraza.

Kada su se kod vas pojavile prve glavice ove godine i da li verujete u ove narodne prognoze ili se držite aplikacija?

