Voda iz klima uređaja je vrednija nego što mislite: Evo kako da je iskoristite umesto da je bacate u slivnik

Voda iz klima uređaja može da vam uštedi pare i spasi cveće. Pogledajte 7 načina da je iskoristite već danas.

Voda iz klima uređaja koja kaplje na fasadu nije đubre. To je destilovana voda, čista od kamenca i hlora, i možete je koristiti za pola stvari u stanu, a da ne potrošite ni dinar dodatno.

Šta je zapravo kondenzat iz klime

Klima uređaj ne pravi vodu. Ona se kondenzuje iz vlage u vazduhu na hladnim cevima isparivača i sliva se kroz crevo napolje. Hemijski gledano, kondenzat iz klime je vrlo blizak destilovanoj vodi. Nema minerala, nema kamenca, nema hlora.

Prosečna sobna klima u letnjem danu izbaci između 5 i 20 litara vode. Pomnožite to sa 90 vrelih dana i shvatate koliko vam beži kroz crevo.

Da li je voda iz klime bezbedna za piće

Nije. Iako je destilovana, putuje kroz prašnjave cevi, taloži se u tacni i može da sadrži bakterije, plesan i tragove metala iz aluminijumskih lamela. Ostavite je za neživu upotrebu.

Zalivanje biljaka, ali ne svih

Ovde je trik koji menja igru. Sobne biljke koje pate od kamenca na listovima (orhideje, mirisni ljiljan, kalateja, paprat) obožavaju vodu iz klime jer u njoj nema soli koje im uništavaju korenje. Cveće u dvorištu, paradajz u saksiji, muškatle, sve to pije ovu vodu kao pivo.

Ono što treba izbeći su biljke koje vole tvrdu vodu, poput nekih sukulenata i kaktusa kojima minerali iz česme prijaju. Njima radije dajte običnu vodu.

Pranje terase, prozora i automobila

Pošto u sebi nema kamenca, voda iz klima uređaja ne ostavlja bele fleke na staklu. Stavite kantu ispod creva, sačekajte da se napuni i operite prozore krpom od mikrofibera. Razlika u odnosu na vodu iz česme je vidljiva odmah, naročito na tamnim površinama auta.

Ista priča važi i za plastične stolice na terasi, ogradu i pločice. Bez tragova, bez brisanja dva puta.

Punjenje pegle na paru i akumulatora

Pegle na paru se najčešće kvare zbog kamenca. Tečnost iz klima uređaja je idealna jer ne ostavlja nikakav talog u rezervoaru. Isto važi za sobne ovlaživače vazduha, parne čistače i, ako još imate stari olovni akumulator u kolima, za dopunjavanje ćelija.

Ispiranje WC šolje i pranje patosa

Ovde je matematika brutalna. Jedno ispiranje WC šolje troši oko 6 litara pijaće vode. Ako preusmerite crevo klime u plastičnu kantu od 20 litara, dobijate tri besplatna ispiranja dnevno. Za ribanje patosa, pločica u kupatilu i pranje stepeništa kondenzat iz klime radi posao identično kao voda iz slavine.

Kako tehnički sprovesti vodu, a da ne pravite haos

Nemojte da kapljete po fasadi ili u tuđu baštu, ide vam prijava od komšija. Najjednostavnije rešenje: produžite originalno crevo PVC cevčicom prečnika 16 milimetara i sprovedite ga u kantu sa poklopcem. Poklopac stavite zato što stajaća voda na suncu za dva dana postaje legalo za komarce.

Ako živite u stanu na spratu, vežite crevo za balkonsku ogradu i spustite ga u plastičnu boci od 5 litara. Menjajte je svako veče.

Koliko para realno uštedite

Računica za prosečno četvoročlano domaćinstvo u Beogradu: 10 litara dnevno puta 90 dana je 900 litara. Pri ceni vode od oko 110 dinara po kubiku, ušteda je skromna, oko 100 dinara za sezonu. Ali kad dodate da ne kupujete destilovanu vodu za peglu (300 dinara po flaši od pet litara) i da vam orhideje konačno prežive leto, priča izgleda potpuno drugačije.

