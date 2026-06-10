Voda od krompira koju svi sipaju u sudoperu krije pet upotreba zbog kojih ćete je čuvati kao blago

Voda od krompira nije otpad, već besplatan pomoćnik za supu, hleb i cveće. Sačuvajte je sledeći put i probajte sve ove trikove.

Voda od krompira završi u sudoperi za tri sekunde, a u njoj pliva pola onoga zbog čega ste krompir uopšte kupili. Skrob, kalijum, vitamini grupe B, sve to iscuri u lonac dok krompir omekša. Bacite tečnost i bacili ste i to. Zato sledeći put kad procedite šerpu, sačuvajte vodu u tegli i pročitajte šta sve može da uradi.

Zašto je voda od krompira vrednija nego što mislite

Dok krompir krčka, skrob i minerali prelaze u vodu. Ostaje gusta, blago mlečna tečnost puna kalijuma. Kalijum pomaže telu da reguliše krvni pritisak i podržava rad mišića, pa nije čudo što se krompirova voda godinama koristi kao kućni napitak. Neki podaci sugerišu da blaga, skrobna tečnost može pomoći i kod lakšeg varenja.

Ako planirate da je pijete, posolite je umereno tokom kuvanja i ostavite da se ohladi. Procedite je da uklonite zaostale komadiće.

Kako da iskoristite vodu od krompira u kuhinji

Ovde se krije trik koji menja vašu nedeljnu supu. Skrob iz krompira radi isto što i kašika brašna, samo bez grudvica i bez dodatnih kalorija od zaprške.

Dodajte je u supe i čorbe umesto zaprške, za gušću teksturu i puniji ukus

Umesite hleb sa njom umesto obične vode, kora ispadne hrskavija, a sredina mekša

Razredite njome sos koji se previše zgusnuo, daje sjaj i vezuje sastojke

Probajte sledeću supu sa krompirovom vodom umesto bistre, pa uporedite. Razlika u gustini se vidi odmah.

Da li je voda od krompira dobra za biljke?

Jeste, ako je ohlađena i bez soli. Skrob i minerali hrane biljke, pa zalivanje jednom nedeljno pomaže rast. Slane ostatke nikada ne sipajte u saksiju jer so isušuje koren.

Ohladite vodu do sobne temperature pre zalivanja. Topla tečnost može da ošteti korenje, a presoljena ubije biljku za par dana.

Trik za odvod koji niste očekivali

Topla voda u kojoj se kuvao krompir povremeno prospite niz odvod sudopere. Vrela tečnost rastapa naslage masti koje se lepe za cevi i usporavaju oticanje. Nije zamena za pravo čišćenje, ali kao redovna navika drži odvod prohodnim.

Najbolje deluje dok je voda još vrela, odmah posle ceđenja. Sipajte je polako da prođe kroz celu cev.

Koliko dugo se čuva tečnost od krompira

U frižideru izdrži dva do tri dana u zatvorenoj tegli. Posle toga skrob počinje da kisne i menja miris. Ako planirate da je koristite za piće ili za hleb, spremite je svežu. Za odvod i biljke nije strašno ako je malo starija, ali nemojte preterivati.

Zamrzavanje takođe radi. Sipajte je u kalupe za led i imate gotove kockice za sledeću supu.

Da li voda od krompira mora da se posoli?

Za piće i kuvanje posolite umereno. Za zalivanje biljaka i čišćenje odvoda ostavite je potpuno bez soli

Može li voda od kuvanog krompira da se pije svaki dan?

Manja čaša povremeno je u redu, ali nije lek. Ako imate problem sa pritiskom ili bubrezima, prvo pitajte lekara

Da li krompirova voda smrdi posle stajanja?

Sveža nema miris, ali posle tri dana u frižideru skrob počne da kisne. Tada je bacite ili upotrebite za odvod

Koji trik ćete prvi probati, gušću supu ili zalivanje cveća? Napišite u komentarima da li ste i ranije čuvali ovu vodu ili ste je, kao većina, godinama prosipali u slivnik.

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