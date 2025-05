Vodoinstalateri upozoravaju! Mnogi koriste ovo za otpušavanje odvoda, a samo uništava cevi u kupatilu

Vodoinstalateri upozoravaju da postoje hemikalije koje izazivaju ogromnu štetu u kupatilu

Čak i ako imate najbolju nameru, to može skupo da vas košta naročito ako koristite „pogrešna“ sredstva za čišćenje kupatila. Naime, vodoinstalateri upozoravaju da postoje hemikalije koje izazivaju ogromnu štetu u kupatilu, a uz to vam i opustoše račun u banci.

Iako će neki od ovih proizvoda odraditi svoj primarni zadatak i očistiti kupatilo, a naročito WC šolju, na duge staze će vas papreno koštati.

Vodoinstalateri napominju da su četka za ribanje i sredstvo za čišćenje WC šolje, mnogo bolji izbor od opcije sa korišćenjem tablete sa izbeljivačem.

– Što duže ta tableta ostane, duže se hemikalije iz nje šire kroz instalacije u kupatilu. Na kraju, cevi će početi da cure – navode iz kompanije „Mr. Rooter“.

Takođe, to što nešto ima oznaku da se može sipati u WC šolju, samo znači da će ga voda odneti.

– Ali, posledice ostaju, naročito ako imate starije cevi, kao što su one od livenog gvožđa. A kada se one oštete, moraćete da ih izvadite i zamenite, a to će tražiti mnogo para – poručuju stručnjaci.

Vodoinstalateri savetuju i da ne koristite jake hemikalije za otpušavanje odvoda, jer, kako kažu, one će napraviti više štete nego koristi u slučaju nakupljenih dlaka, a i mogu da dovedu do korozije starih cevi.

Univerzalno sredstvo koje baš svi koriste, i kad treba, i kad ne treba, jeste soda bikarbona, ali vodoinstalater Ej Džej Dženkins kaže da treba da je izbegavate po svaku cenu jer ona u kombinaciji sa sirćetom može da „pojede“ gumene zaptivke u sifonima, piše Miror (Mirror).

