Vratila se sa odmora i šokirala se kada je ugledala ovaj jeziv prizor u rerni

Vratila se sa odmora i šokirala se kada je ugledala ovaj horor u rerni.

Kada se vratila sa opuštajućeg odmora, jedna žena je doživela pravi šok u svojoj kuhinji. Ono što ju je dočekalo umalo je nije onesvestilo.

Obično, povratak sa odmora znači raspakivanje i pranje veša. Međutim, ova žena je naišla na nešto mnogo ozbiljnije.

U njenoj kuhinji, u rerni, našla je prizor koji je delovao kao scena iz horor filma – rerna je bila puna nečega što je ličilo na buđ.

„Vratila sam se nakon 17 dana odmora i ovo me dočekalo u rerni. Pretpostavljam da je buđ, ali ne razumem kako je moguće. Da li je bezbedno čistiti ovo?“ upitala je žena.

Korisnici Reddita su brzo priskočili u pomoć sa različitim savetima. Jedan je čak predložio da kupi novu rernu.

Međutim, neki su tvrdili da to nije buđ, već posledica prisustva miševa u kući.

„Izgleda da je miš ili pacov pocepao toplotnu izolaciju rerne i ona sada visi,“ precizirala je jedna osoba.

Drugi su objasnili da glodari često biraju rerne za gnezdenje jer su tople i mračne, prenosi Daily Star.

Na kraju, šta je tačno uradila ova nesrećna žena nije poznato, ali verujemo da joj je povratak sa odmora ostavio gorak ukus.

