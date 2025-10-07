WD-40 je sprej koji rešava sve – ali šta zapravo znači ta skraćenica i zašto baš taj broj?

WD-40 je univerzalni sprej koji svi koriste, ali retko ko zna šta znači njegova misteriozna skraćenica i broj 40. Otkrijte tajnu legendarnog proizvoda koji rešava sve – od šarki do bicikala!

WD-40 je legendarni univerzalni sprej koji gotovo svako ima kod kuće. Svojom sposobnošću da podmazuje, štiti od rđe i oslobađa zapekle mehanizme, ovaj proizvod je postao nezaobilazan alat u domaćinstvu i radionici. Ipak, malo ko zna šta zapravo znači skraćenica WD-40 i zašto je baš broj 40 deo imena.

Šta znači WD-40?

Skraćenica WD dolazi od reči “Water Displacement”, što znači “istiskivanje vode”. To objašnjava osnovnu funkciju spreja – zaštitu metala od vlage i korozije. Broj 40 označava četrdeseti pokušaj izuma ovog savršenog rastvora. Da, prethodnih 39 formulacija nisu imale željeni efekat, ali četrdeseti recept je bio pun pogodak!

Kako je nastao legendardni sprej?

WD-40 je kreiran 1953. godine u San Dijegu, u kompaniji Rocket Chemical Company. Cilj je bio jednostavan – pronaći sredstvo koje štiti metalne delove od rđe i korozije. Nakon više neuspelih pokušaja, četrdeseta formula je konačno dala savršen rezultat. Danas je WD-40 poznat širom sveta i koristi se za sve – od brave na vratima, do bicikala i kuhinjskih slavina.

Zašto je WD-40 tako popularan?

Mali trikovi koje možda niste znali

Osim što podmazuje šarke i odvija zaptivke, WD-40 se može koristiti i za:

Uklanjanje etiketa i lepljivih tragova

Čišćenje metalnih površina i alata

Oslobađanje zapečenih ključeva ili brave

Zaštitu alata od vlage

Pripremu bicikala i mašina pred kišne i zimske mesece

Tajna uspeha WD-40

WD-40 nije samo sprej – to je legenda među univerzalnim sredstvima. Broj 40 simbolizuje upornost i savršenstvo, a skraćenica WD podseća na osnovnu funkciju: istiskivanje vode i zaštitu metala.

Sledeći put kada ga budete koristili, setite se da iza jednostavnog spreja stoji istorija, nauka i praktični genij. Možda otkrijete i neki novi trik koji nismo pomenuli – WD-40 je uvek pun iznenađenja!

