Wi-Fi vam je spor? Ovo besplatno rešenje može da ubrza internet odmah

Da li Vas nervira kada internet koči u ključnom trenutku? Otkrijte jednostavno podešavanje rutera koje rešava spor Wi-Fi signal i vraća brzinu odmah.

Spor Wi-Fi signal je jedan od najčešćih izvora svakodnevne frustracije, ali rešenje često nije u kupovini novog uređaja, već u jednostavnoj promeni podešavanja.

Ako se pitate zašto Vaš internet radi usporeno, odgovor se verovatno krije u „gužvi“ u etru. Većina rutera fabrički dolazi podešena na isti kanal, što znači da Vaš uređaj pokušava da se izbori za signal sa ruterima Vaših komšija, stvarajući smetnje koje drastično obaraju brzinu.

Magija promene kanala i frekvencije

Zamislite auto-put u vreme najvećeg špica – to je frekvencija od 2.4 GHz koju koristi većina starijih uređaja, mikrotalasnih pećnica i bežičnih telefona. Spor Wi-Fi signal je direktna posledica ovog zagušenja. Srećom, moderni ruteri nude izlaz na „prazan auto-put“ poznat kao frekvencija od 5 GHz.

Prebacivanjem uređaja na frekvenciju od 5 GHz, ili manuelnim odabirom manje opterećenog kanala (obično 1, 6 ili 11 na 2.4 GHz mreži), otvarate put podacima da teku bez prepreka. Ovaj postupak traje svega nekoliko minuta, a rezultati su vidljivi momentalno u vidu bržeg učitavanja stranica i stabilnijeg striminga.

Kako da sami podesite ruter u tri koraka

Ne morate biti IT stručnjak da biste rešili ovaj problem. Evo šta treba da uradite:

Pristupite ruteru : U pretraživač unesite IP adresu rutera (najčešće 192.168.0.1 ili 192.168.1.1) i ulogujte se podacima sa nalepnice uređaja.

: U pretraživač unesite IP adresu rutera (najčešće 192.168.0.1 ili 192.168.1.1) i ulogujte se podacima sa nalepnice uređaja. Pronađite Wireless podešavanja : Potražite opciju za „Wireless Settings“ ili „WLAN“.

: Potražite opciju za „Wireless Settings“ ili „WLAN“. Promenite kanal: Umesto opcije „Auto“, manuelno izaberite kanal sa manje smetnji ili aktivirajte 5 GHz opseg ako je dostupan.

Tihi neprijatelji vašeg signala

Ponekad spor Wi-Fi signal nije samo do podešavanja, već i do fizičkih prepreka. Ruteri ne vole uglove soba, blizinu akvarijuma ili metalnih predmeta. Postavljanjem rutera na centralno, uzdignuto mesto, omogućavate talasima da se ravnomerno šire kroz Vaš dom.

Zapamtite, tehnologija treba da služi Vama, a ne da Vam stvara stres.

