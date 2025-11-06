Jedno mesto u stanu ubija WiFi signal – a verovatno je baš tamo vaš ruter

Ako WiFi i dalje ne daje dobar signal, uzroci sporije mreže mogu biti različiti – od uređaja čiji modem ne podržava brzinu interneta, preko položaja rutera u stanu ili kući, do “gutanja interneta“ od strane drugih uređaja. Problem može biti i mesto na kojem je postavljen vaš WiFi ruter.
WiFi signal se širi kao talasi. Ako je ruter sakriven iza ormara ili u uglu stana, ti talasi se lome i gube snagu. Vi gubite brzinu, a internet postaje nestabilan.
1. Ruter ne voli ugao sobe
Najveća greška koju većina pravi je da ruter postavi u ugao, iza TV-a ili na policu uz zid.
Zidovi, ogledala i metalne površine gutaju signal. Ako ste ga sakrili da ne smeta oku – upravo ste ugušili njegov domet.
2. Idealno mesto je – srce stana
Zvuči banalno, ali ruter treba da diše. Postavite ga što bliže centru stana, na otvoreno mesto i po mogućstvu – što više od poda. Samo ovako ćete obezbediti da WiFi ruter radi optimalno.
Na visini od oko 1,5 metar, signal se širi ravnomerno i doseže svaku sobu.
Vizualizujte to kao sijalicu koja osvetljava prostor – što je centralnije, to svetlo dopire dalje.
3. Izbegavajte kuhinju i kupatilo
Voda i metal su neprijatelji Wi-Fi-ja. Frižideri, mikrotalasne i cevi u zidovima odbijaju signal. Zato ruter nikada ne treba stajati u kuhinji, ni u blizini akvarijuma ili radijatora.
4. Antene nisu ukras
Ako vaš ruter ima dve antene, ne držite ih paralelno.
Jednu okrenite vertikalno, drugu horizontalno – tako uređaji koji su niže (laptop, TV) i oni koji su više (mobilni telefon u ruci) hvataju signal bolje.
5. Testirajte signal – naučno, ne “odokativno”
Pre nego što pomerite ruter, instalirajte besplatnu aplikaciju poput WiFi Analyzera (Android) ili NetSpot (Mac/PC). Analizirajte gde je wifi ruter najslabiji.
Pomerajte ruter i gledajte grafikone jačine signala. Videćete razliku u sekundi.
Zaključak
Gde postaviti Wi-Fi ruter nije trivijalno pitanje – to je razlika između stabilne veze i frustracije. Zato ga premestite na vidljivo, centralno mesto, podignite ga s poda i izbegnite kuhinju. Tako će wifi ruter najbolje funkcionisati.
Mali potez, ogromna razlika – i napokon Wi-Fi koji radi kad vam najviše treba.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com