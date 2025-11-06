Jedno mesto u stanu ubija WiFi signal – a verovatno je baš tamo vaš ruter

Ako ste ikada pomislili da je vaš internet spor bez razloga, verovatno je krivac – mesto gde stoji ruter. Pravilno postavljanje rutera može potpuno promeniti kvalitet WiFi signala.

Ako WiFi i dalje ne daje dobar signal, uzroci sporije mreže mogu biti različiti – od uređaja čiji modem ne podržava brzinu interneta, preko položaja rutera u stanu ili kući, do “gutanja interneta“ od strane drugih uređaja. Problem može biti i mesto na kojem je postavljen vaš WiFi ruter.

WiFi signal se širi kao talasi. Ako je ruter sakriven iza ormara ili u uglu stana, ti talasi se lome i gube snagu. Vi gubite brzinu, a internet postaje nestabilan.

1. Ruter ne voli ugao sobe

Najveća greška koju većina pravi je da ruter postavi u ugao, iza TV-a ili na policu uz zid.

Zidovi, ogledala i metalne površine gutaju signal. Ako ste ga sakrili da ne smeta oku – upravo ste ugušili njegov domet.

2. Idealno mesto je – srce stana

Zvuči banalno, ali ruter treba da diše. Postavite ga što bliže centru stana, na otvoreno mesto i po mogućstvu – što više od poda. Samo ovako ćete obezbediti da WiFi ruter radi optimalno.

Na visini od oko 1,5 metar, signal se širi ravnomerno i doseže svaku sobu.

Vizualizujte to kao sijalicu koja osvetljava prostor – što je centralnije, to svetlo dopire dalje.

3. Izbegavajte kuhinju i kupatilo

Voda i metal su neprijatelji Wi-Fi-ja. Frižideri, mikrotalasne i cevi u zidovima odbijaju signal. Zato ruter nikada ne treba stajati u kuhinji, ni u blizini akvarijuma ili radijatora.

4. Antene nisu ukras

Ako vaš ruter ima dve antene, ne držite ih paralelno.

Jednu okrenite vertikalno, drugu horizontalno – tako uređaji koji su niže (laptop, TV) i oni koji su više (mobilni telefon u ruci) hvataju signal bolje.

5. Testirajte signal – naučno, ne “odokativno”

Pre nego što pomerite ruter, instalirajte besplatnu aplikaciju poput WiFi Analyzera (Android) ili NetSpot (Mac/PC). Analizirajte gde je wifi ruter najslabiji.

Pomerajte ruter i gledajte grafikone jačine signala. Videćete razliku u sekundi.

Zaključak

Gde postaviti Wi-Fi ruter nije trivijalno pitanje – to je razlika između stabilne veze i frustracije. Zato ga premestite na vidljivo, centralno mesto, podignite ga s poda i izbegnite kuhinju. Tako će wifi ruter najbolje funkcionisati.

Mali potez, ogromna razlika – i napokon Wi-Fi koji radi kad vam najviše treba.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com