Za kuvanje krompira nisu dovoljni samo voda i so: Idealan ukus daje ovaj tajni sastojak!

Kuvari otkrili trik za savršeno kuvani krompir
Krompir je neophodan sastojak u kuhinji. Hranljiva je, zasitna, raznovrsna i popularna i kod odraslih i kod dece.
Pored toga, postoji mnogo trikova koji se mogu koristiti za postizanje boljih rezultata u pripremi receptura za krompir.
Otkrićemo vam trik kako da kuvate krompir kako bi dobili najbolji ukus ove namirnice!
Koji je trik da se krompir dobro skuva?
Sirće je proizvod koji uvek imamo, bilo belo ili vinsko, ne može da nedostaje u našem kuhinjskom ormariću. Odličan je za ekološki prihvatljivo i efikasno sredstvo za čišćenje, kao i za kozmetičke proizvode, ali još uvek ne znate šta može da uradi za krompir. Kako beli krompir ima veći udeo skroba, idealan je (zbog brašnaste teksture) za pripremu ukusnog pirea. S druge strane, tvrđi krompir (voštane teksture) je idealan za pripremu pomfrita ili pečenog krompira. Sve što treba da uradite je da kuvate krompir 30 minuta i posle 15 minuta kuvanja dodajte so i malo sirćeta.
Sirće pomaže krompiru da formira tanku kožicu spolja, tako da im koža pomaže da zadrže oblik. Bilo koje sirće da koristite, poslužiće. Ne zaboravite da ne dodajete previše da biste izbegli gorak ukus krompira. Jedna kašičica je dovoljna za 4 ili 5 krompira. Uz to, pH sirćeta sprečava razlaganje pektina iz krompira.
Dodatni savet
Umesto sirćeta možete koristiti i limunov sok. Zahvaljujući ovoj metodi, ukus krompira postaje intenzivniji. Vredi pokušati, jer je krompir sa limunovim sokom veoma dobra kombinacija.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com