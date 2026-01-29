Za kuvanje krompira nisu dovoljni samo voda i so: Za savršen ukus dodajte i ovaj jedan sastojak

Sve što treba da uradite je da kuvate krompir 30 minuta i posle 15 minuta kuvanja dodajte ovaj bitan sastojak

Kuvari otkrili trik za kuvanje krompira koji menja sve! Iako mnogi misle da je proces jednostavan, za idealan ukus nisu dovoljni samo voda i so.

Profesionalci tvrde da prava magija nastaje tek kada u šerpu dodate i ovaj jedan sastojak. On ne samo da popravlja teksturu, već izvlači ono najbolje iz krompira, pretvarajući običan prilog u restoranski specijalitet koji svakome uspeva.

Krompir je neophodan sastojak u kuhinji. Hranljiva je, zasitna, raznovrsna i popularna i kod odraslih i kod dece.

Pored toga, postoji mnogo trikova koji se mogu koristiti za postizanje boljih rezultata u pripremi receptura za krompir.

Otkrićemo vam trik kako da kuvate krompir kako bi dobili najbolji ukus ove namirnice!

Kako da se krompir uvek dobro skuva?

Sirće je proizvod koji uvek imamo, bilo belo ili vinsko, ne može da nedostaje u našem kuhinjskom ormariću. Odličan je za ekološki prihvatljivo i efikasno sredstvo za čišćenje, kao i za kozmetičke proizvode, ali još uvek ne znate šta može da uradi za krompir. Kako beli krompir ima veći udeo skroba, idealan je (zbog brašnaste teksture) za pripremu ukusnog pirea. S druge strane, tvrđi krompir (voštane teksture) je idealan za pripremu pomfrita ili pečenog krompira. Sve što treba da uradite je da kuvate krompir 30 minuta i posle 15 minuta kuvanja dodajte so i malo sirćeta.

Sirće pomaže krompiru da formira tanku kožicu spolja, tako da im koža pomaže da zadrže oblik. Bilo koje sirće da koristite, poslužiće. Ne zaboravite da ne dodajete previše da biste izbegli gorak ukus krompira. Jedna kašičica je dovoljna za 4 ili 5 krompira. Uz to, pH sirćeta sprečava razlaganje pektina iz krompira.

Dodatni savet

Umesto sirćeta možete koristiti i limunov sok. Zahvaljujući ovoj metodi, ukus krompira postaje intenzivniji. Vredi pokušati, jer je krompir sa limunovim sokom veoma dobra kombinacija.

