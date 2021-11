Za odmor i bolji san: Najbolje biljke za vašu spavaću sobu

Već smo čuli koliko biljke u stanu mogu da budu korisne za odstranjivanje vlage i za lepši, čistiji vazduh. Ipak, čini se nismo otkrili sve blagodeti kućnih biljaka! Biramo one biljke koje su lake za održavanje i one koje će svojom estetikom doprineti lepšem i atraktivnijem prostoru, bez obzira da li je reč o terasi, dnevnoj sobi ili kupatilu. Danas pričamo o biljkama za spavaću sobu koje mogu pozitivno da deluju na kvalitetniji san, relaksaciju i odmor. Pored toga, one mogu da otklone probleme sa disanjem, sinusima i alergijama. Svi znamo koliko se alergija javlja tokom proleća, pa smo odlučili da jednu biljku stavimo u spavaću sobu! Neke od njih su veoma efikasne i protiv gripa i virusa.

Areca palm

Areca Palm, poznatija kao Zlatna Palma je biljka koja omugaćava efikasno prečišćavanje vazduha. Ako patite od čestih prehlada ili imate problem sa sinusima, ova biljka vam može biti od koristi. Areca Palm ispušta vlagu u vazduh i olakšaće vam disanje. Iako je biljka bogata i velika, upravo se preporučuje za držanje u stanovima u kojima neprestano radi centralno grejanje.

Aloe Vera

Aloe vera je drevna afrička biljka koja je postala popularna širom sveta zbog svog lekovitog svojstva i mnogostruke primene u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. NASA je u novoj studiji potvrdila da je Aloe vera jedna od najboljih biljaka za pročišćavanje vazduha zbog sposobnosti da oslobađa kiseonik preko noći. O ovoj biljci znamo da i da je veoma efikasna u nezi lica, pa će biti korisna i za vaše beauty rituale!

English Ivy

Engleski bršljan je odavno popularan na našim prostorima i osim što će ulepšati vaš prostor, omogući će da lakše dišete, posebno ako imate alergije! Studija Američkog koledža za alergije, astmu i imunologiju izvestila je da je engleski bršljan za samo 12 sati uklonio 94% alergena iz vazduha, poput plesni i životinjskog izmeta. Došlo se do zaključka da ova biljka može da bude jeftinija alternativa za prečišćivače vazduha.

Gerber

Gerber je takođe jedna od biljki koje su popularne na našim prostorima. Gerberi su neodoljivi, jer plene svojim živopisnim bojama i izgledaju dekorativno na noćnom stočiću ili na polici. Ali, osim dekoracije, ova biljka može da prečisti vazduh i da vam pomogne da lakše dišete dok spavate. Posebno je korisna kada imate problema sa sinusima.

Jasmin

Jasmin je definitivno poznat po svom predivnom mirisu, ali to nije sve. Psiholozi sa univerziteta Wheeling Jesuit utvrdili su da će vam jamin pomoći da se osloboidte stresa i da lepše spavate. Pri tome, jasmin će biti sjajan i kao dekoracija u vašoj spavaćoj sobi.

Lavanda

Lavanda je poznata po svojim umirujućim dejstvima, i pomaže kod regulacije sna. Lavanda se već godinama koristi u aromaterapiji kao prirodno sredstvo za bolji san. Lavanda je svrtsana i u 5 namoćnijih biljaka koje vredi isprobati, jer imaju mnogo benefita po zdravlje.

Ljiljan

Ljiljan je veoma efikasna biljka koja će vam odgovarati u spavaćoj sobi. Istovremeno prečišćava vazduh uklanjanjem toksina i povećava vlažnost vazduha. Ovo bi moglo da pomogne u smanjenju alergija i da ublaži suvoću grla ili probleme sa sinusima, pomažući vam tako da se otarasite simptoma bez problema.

Ove biljke će ulepšati vaš prostor, ali će vam takođe i pomoći da lepše spavate i da se izborite sa otežanim disanjem i alergijama.

