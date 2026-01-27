Za ovu biljku se vezuju brojne legende: Veruje se da je čudotvorna, jer donosi novac i bogatstvo!

Čudotvorna biljka koja donosi novac i bogatstvo, ali samo ako je upletena na ovaj način. Obratite pažnju na legendu

Oduvek se znalo da biljke i cveće donose blagostanje i novac u dom. A, za ovu jednu kažu da je čudotvorna.

Ukoliko ste željni ljubavi i pozitivnih vibracija, onda primenite ovo. Jedno od malih „lekova“ po feng šuiju je da se okružite biljkama koje privlače takvu energiju. Predstavljamo vam biljke, koje privlače ljubav, prosperitet i sreću u vaš život.

Jedna od takvih biljaka je i pahira ili drvo novca, koja se obično koristi za privlačenje sreće onom ko je uzgaja.

Zanimljivo je da su stabla novca često pletena zajedno. Ali da bi „sreća“ uspela, moraćete da imate tri do pet pletenih biljaka, izbegavajući nesrećni broj četiri. Dakle, samo na ovaj način, ova biljka će doneti sreću.

Legenda o čudesnoj biljki

Inače, za ovu biljku veže se jedna zanimljiva priča. Naime, prema legendi, stari farmer poreklom sa Tajvana je ceo život teško i naporno radio, ali nikada nije bio bogat.

Na livadi pronalazi jednu neobičnu biljku, pomislivši kako je Bog čuo njegove molitve i dao mu priliku da se obogati, biljku odnosi kući, proučava je, otkriva da je laka za održavanje i da zahteva vrlo malo nege. Počeo je da je gaji i proizvodi. Veoma brzo potražnja za ovom biljkom je porasla, farmer se obogatio, a njoj dao ime drvo novca.

