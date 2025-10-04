Za par stotina dinara zaustavite ulazak hladnoće ispod vrata i prozora i imaćete manje račune ove zime

Zimi toplota brzo odlazi kroz praznine ispod vrata i prozora, ali postoji vrlo jeftino i jednostavno rešenje koje već mnogi koriste i koje stvarno smanjuje gubitak toplote i račun za grejanje.

Jednostavan štit od stiropora

Reč je o elastičnoj „cevi“ od stiropora koju seče uzdužno i navlači na donju ivicu vrata i prozora. Materijal se prilagođava obliku i zatvara prostor kroz koji vetar ulazi, pa hladnoća prestaje da prodire u prostoriju.

Samolepljiva pena kao dodatna zaštita

Drugi jeftin trik je lepljenje samolepljive penaste trake po okviru prozora. Traka popunjava sitne praznine, sprečava promaju i dodatno smanjuje toplotne gubitke bez većih građevinskih radova.

Zatvaranje prozora i vrata kao osnovno pravilo

Ponekad je problem jednostavno nemar — otvorena vrata i prozori omogućavaju brzo izlaženje toplog vazduha. Redovno zatvaranje i dobro zatvaranje svih otvora značajno smanjuje potrebu za pojačanjem grejanja.

Efekat na račune i praktičnost

Ove mere su niske cene, brzo se primenjuju i daju opipljive uštede na računima za struju ili gas jer smanjuju potrebu za dodatnim zagrevanjem prostora; rešenja su pogodna za iznajmljene stanove i privremene potrebe.

Brzi savet za dugotrajniji efekat

Pored privremenih traka i stiropora, povremeno proverite i zaptivanje oko prozora i vrata — male popravke i čišćenje okvira produžavaju efekat izolacije i dodatno štede energiju.

