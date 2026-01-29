Zablistaće kao nova za samo 10 minuta: Vlasnica firme za čišćenje otkrila šta najbolje čisti kadu od buđi i kamenca (VIDEO)

Devojka, koja iako mlada, već ima svoju firmu za profesionalno čišćenje kaže da je najveća greška koju susreće u svojoj profesiji to što ljudi koriste izbeljivač kako bi se rešili buđi u kupatilu.
Ona je u svom video snimku otkrila da postoji mnogo efikasnije rešenje, koje ona koristi u svom poslu!
Lisa se bavi čišćenjem skoro deceniju i vlasnica je firme za održavanje stambenih objekata CleanHappyCo.
Lisa je u videu kojeg je objavila na svom TikToku objasnila da se izbeljivač treba koristiti samo za uklanjanje buđi s „neporoznih površina“. To ga, zapravo, čini beskorisnim za tuševe.
„Većina tuš kabina ima fuge, koje su porozne“, rekla je.
Lisa je istakla da će izbeljivač delovati samo kao „flaster“, a buđ će se vratiti u mnogo gorem obliku nego pre, prenosi net.hr.
„Izgledaće kao da je buđ nestala nekoliko minuta nakon što je poprskate, ali izbeljivač zapravo samo gura tu buđ dublje u površinu i vratiće se još gora“, opomenula je.
Ovo je rešenje protiv buđi u kupatilu
Međutim, postoji prirodno i puno bolje rešenje za čišćenje buđi u tuš kabini, a to je apotekarski hidrogen.
„Uzmite malo hidrogena, potpuno natopite to područje i ostavite da odstoji najmanje deset minuta. Ako imate posla sa vertikalnim površinama, upotrebite bocu s raspršivačem. Prskajte 10 minuta kako se ne bi osušilo“, rekla je Lisa.
Ako se želite zauvek rešiti buđi, blaznice vate namočite u hidrogen i ostavite ih na površini koju je zahvatila buđ.
