Zabola je lovorov list u pola limuna – za svega par minuta rešila je veliki problem!

Ako tražite jednostavno, prirodno i veoma efikasno sredstvo za čišćenje kuće, za vas je kao stvorena kombinacija limuna i lovorovog lista.

Takođe, ovo je i odlična osnova za domaći osveživač vazduha koji će preporoditi vašu kuću.

Snažan aromatičan miris lovora upija neprijatne mirise, ima antibakterijska svojstva, sadrži prirodne sastojke koji odbijaju insekte. S druge strane, limunska kiselina će dati sasvim novu aromu vazduhu u prostoriji.

Kako se pravi prirodni osveživač vazduha?

Zabodite 2-3 lovorova lista u polovinu limuna. Ova jednostavna kombinacija osvežava vazduh u prostoriji, tera moljce i komarce. Listovi lovora sadrže prirodne sastojke koji deluju kao efikasni repelenti za insekte. Stavite limun s lovorovim lišćem u različite prostorije u domu, kao što su spavaća, dnevna soba ili u ormar, prenosi Srećna Republika.

Sastojci:

2-3 lista lovora

1 šolja vode

bočica sa raspršivačem

Priprema:

Sve sastojke stavite u šerpu (limun iseckajte) i zagrevajte na šporetu dok limun ne pusti sok i tečnost ne provri. Ostavite da se ohladi, a zatim procedite u bocu sa raspršivačem. Dobro protresite pre upotrebe. Ovo sredstvo za čišćenje možete koristiti na raznim površinama, kao što su:

– Ogledala i prozori: Poprskajte po površini i izglancajte krpom od mikrovlakana.

– Frižider: Uklanja neprijatne mirise i ostavlja svež miris.

– Kuhinjska radna površina: Pomaže u uklanjanju masnoće i dezinfikuje površinu.

– Kupatilo: Pogodno za čišćenje lavaboa, kade i WC šolje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com