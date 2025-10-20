Zaboravite na izbeljivač: Trik koji vraća belinu fugnama za samo 10 minuta

Fugne između pločica često postaju tamne i prljave, a čišćenje ume da bude mukotrpan posao. Mnogi posežu za jakim hemikalijama poput izbeljivača, ali postoji jednostavniji i bezbedniji način da se vrati njihova prvobitna belina.

Ako ste umorni od neefikasnog ribanja fugni između pločica, postoji jednostavno rešenje koje ne zahteva upotrebu agresivnih hemikalija. Stručnjaci preporučuju korišćenje vodonik peroksida, prirodnog oksidacijskog sredstva koje efikasno uklanja prljavštinu i mrlje, uključujući i plesan, sa fugni.

Sastojci koje već imate kod kuće

Može se bezbedno koristiti na fugama bez ikakvih oštećenja, pa čak pomaže i u posvetljivanju materijala, čineći ga čistijim. Za početak, obrišite pločice vlažnom krpom da biste olabavili prljavštinu, a zatim nanesite vodonik-peroksid na fuge. Ako želite, možete pomešati vodonik-peroksid u pastu sa sodom bikarbonom, jer je abrazivna i može pomoći rastvoru da prodre duboko u fuge i ukloni sve mrlje.

Ostavite vodonik-peroksid i sodu bikarbonu, ako je koristite, da deluju 10 minuta kako bi razgradili bakterije. Kada vreme istekne, koristite meku četku poput četkice za zube da biste kružnim pokretima ribali fugne. Mrlje sa fugni trebalo bi brzo da se uklone i budu čiste za samo nekoliko minuta. Isperite fugne toplom vodom i osušite ih čistom krpom. Pločice i fugne trebalo bi da izgledaju belo i čisto bez ikakvog ribanja.

Umesto da koristite izbeljivač i udišete jake hemikalije, probajte ovaj jednostavan trik sa vodonik peroksidom i sodom bikarbonom. Za samo desetak minuta vaše fune mogu izgledati kao nove, a prostorija će delovati čistije i svežije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com