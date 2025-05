Zaboravite na kopanje i čupanje korova: Baštovanka otkrila super trik, potreban vam je samo 1 predmet

Korovi najviše glavobolje zadaju baštovanima koji se bave organskim uzgojem povrća

Korovi su samonikle biljke koje zadaju glavobolje povrtarima i teško ih je uništiti. Utiču na kvalitet i prinos gajenog povrća jer biljci oduzimaju hranljive materije iz zemlje.

Ali, korovi mogu biti i veoma korisni kao indikatori zdravlja zemljišta. Osim toga, mnoge korovske vrste, poput maslačka, koriste se u lekovite svrhe u narodnoj medicini.

Korovi najviše glavobolje zadaju baštovanima koji se bave organskim uzgojem povrća jer nije dozvoljeno korišćenje bilo kakvih hemijskih preparata i herbicida.

Saveti baštovanke Keli

Britanska baštovanka Keli, izuzetno popularna u Ujedinjenom kraljevstvu, otkrila je u razgovoru za Ekspres nekoliko saveta zlata vrednih kako se izboriti protiv korova bez hemijskih preparata. Uz to, ona praktikuje održavanje bašte bez kopanja, što je san svakog baštovana.

– Moj način baštovanstva je, iako se to na prvi pogled ne bi moglo reći, zapravo manje naporan, a brže i lakše uklanjam korove u odnosu na tradicionalan način okopavanja bašte – rekla je Keli.

Savete o baštovanstvu ona deli na Instagramu, a ima više od 10 miliona pratilaca.

Umesto da okopava i plevi baštu, Keli korov prekrije debelim kartonom preko koga naspe kompost. Na taj način ne dozvoljava korovskoj biljci da raste, a podzemna mreža korena na prirodan način će preraditi kompost.

Ukoliko je korov već dosta porastao, savetuje Keli, pre pokrivanja kartonom isecite ga tik do same zemlje. Tako postavljen karton ne treba dirati narednih šest do 12 meseci. Nakon toga ćete ga lako iščupati iz zemlje i potpuno ga ukloniti iz bašte.

Brojne upotrebe kartona u bašti

Prema rečima stručnjaka, postoji bezbroj načina upotrebe kartona u baštovanstvu. Osim što se njime ubija korov, on može da posluži za malčiranje tla. Savet je da tokom jeseni baštu nađubrite stajskim đubrivom ili kompostom, a preko njega stavite sloj kartona koji se pokrije zemljom.

Tokom hladnih zimskih meseci sićušni organizmi i gliste naći će svoje utočište, a istovremeno će obogatiti zemlju, što će narednog proleća omogućiti vašem povrću da brže raste i razvija se.

Karton se pokazao kao dobar materijal zato što nije štetan za biljke i životnu sredinu, a u dodiru sa kompostom i sam se razgrađuje te doprinosi đubrenju zemljišta.

Karton, po savetu iskusnih baštovana, može da posluži i kao zaštita od prejakog sunca tokom leta, jakog vetra ili grada.

