Zaboravite na običnu vodu: Sipajte im ovo i orhideje će cvetati kao lude

Zaboravite na običnu vodu sa česme! Uz ovaj prosti trik sa zelenim čajem vaše orhideje će cvetati kao lude.
Većina ljudi kupi orhideju, donese je kući i gleda kako propada. Čim cvetovi otpadnu, kreće panika – premestite je na sunce, tuširate listove ili je davite odstajalom vodom. Rezultat je uglavnom isti, a to je gola stabljika i uvelo korenje. Ako želite da vaše orhideje konačno počnu cvetati kao lude, prestanite da ih tretirate kao obično sobno bilje.
Zaboravite na vodu, skuvajte čaj
Glavni problem je voda sa česme. Hlor i kamenac guše koren i ne daju biljci da diše. Da bi vaša orhideja živnula i počela cvetati kao lude, treba vam zeleni čaj. On sadrži minerale koji imitiraju uslove iz prirode, ali morate biti precizni.
Skuvajte blag čaj, ohladite ga i dajte biljci samo dve kašike dnevno. Važno pravilo: vikendom je ostavite na miru. Pet dana je hranite, dva dana je pustite da odmori. Ta umerenost je razlika između propale biljke i saksije pune cvetova.
Trik koji ne važi samo za saksije
Ovaj trik radi i kod drugog cveća koje voli kiselu zemlju, poput ruža. Zeleni čaj menja sastav tla i tera biljku da crpi energiju tamo gde je ranije nije bilo. Listovi postaju tamni i čvrsti, a pupoljci se otvaraju jedan za drugim.
Nema potrebe za skupom hemijom. Budite disciplinovani, sklonite bokal sa vodom i dajte biljci ono što joj stvarno treba. Uz ovaj minimalan trud, vaše orhideje će cvetati kao lude i više nećete morati da kupujete nove saksije svakih par meseci.
