Zaboravite na sodu bikarbonu: Ovaj beli prah skida kamenac iz bojlera, slavina i veš mašine za tren

Skida kamenac sa bojlera, slavina i veš mašine za par minuta, a košta sitno. Probajte odmah ovaj beli prah i zaboravite skupa sredstva.

Soda bikarbona jeste spas za mnoge sitnice po kući, ali kada se pojave tvrdokorne naslage, rđa i one bele mrlje po slavinama, ona prosto nema dovoljno snage. Tu na scenu stupa limunska kiselina, jeftin beli prah koji skida kamenac brže od bilo kog skupog deterdženta.

Zašto baš limunska kiselina skida kamenac tako lako

Kamenac je u suštini kalcijum-karbonat, mineralna naslaga koja se taloži kad voda isparava. Limunska kiselina hemijski reaguje sa tim naslagama i pretvara ih u soli rastvorljive u vodi. Zato sredstvo bukvalno „jede“ belu koru, dok soda bikarbona, koja je bazna, ostaje nemoćna pred njom.

Moja tetka je uvek imala kesicu ovog praha u kuhinjskoj fioci. Kad bi bojler počeo da krči, ona bi se samo nasmejala i rekla da nema potrebe bacati novac na skupe preparate.

Kako ukloniti kamenac iz bojlera i kuvala

Za kuvalo je recept jednostavan. Sipajte vodu do pola, dodajte dve kašike praha, pustite da provri i ostavite petnaest minuta. Kamenac će se sam odvojiti u krpicama na dnu.

Za bojler je postupak nešto duži, ali isti princip važi. Stručnjak za kućne aparate uvek savetuje da se to radi jednom godišnje, jer naslage debljine od svega jednog milimetra mogu da povećaju potrošnju struje i do deset odsto.

Veš mašina i sudomašina sijaju kao nove

Sipajte oko sto grama praha direktno u prazan bubanj i uključite program na devedeset stepeni. Posle jednog ciklusa nestaju neprijatni mirisi, gumice se osvežavaju, a grejač ostaje čist od naslaga.

Isti trik radi i sa sudomašinom, samo umesto deterdženta dodate kašiku praha u pregradu.

Domaćice ovaj prah najviše koriste za:

slavine, tuševe i kabine od stakla

WC šolju i pločice u kupatilu

fleke od rđe na metalu

peglu na paru i aparat za kafu

zamenu za omekšivač u pranju veša

Gde nikako ne sme da se koristi

Postoji jedna važna stvar koju mnogi zaborave. Prah ne sme na mermer, granit, prirodni kamen i emajlirane površine jer kiselina nagriza glazuru. Takođe, nikada je nemojte mešati sa varikinom, jer ta kombinacija oslobađa štetna isparenja.

Izbegavajte i kontakt sa drvenim radnim pločama bez zaštitnog premaza. Ako imate osetljivu kožu, stavite rukavice pre rada.

Mali trik koji skida kamenac u sifonu

Evo skrivenog dela koji niko ne pominje.

Pomešajte tri kašike praha sa litar vrele vode i ulijte u zapušeni sifon uveče. Do jutra će se nataloženi kamenac i sapunica rastopiti, pa cev radi kao nova. Jedna kesica zameni pola police sredstava iz prodavnice, a kućni budžet vam se zahvali.

