Zaboravite nož i rendanje: Evo kako se kupus salata seče za 2 minuta i ispadne tanka i savršena

Zaboravite mučno seckanje jer uz ovaj trik kupus salata bude tanka i savršena za 2 minuta - svi će vas pitati kako vam je tako uspela!

Da bi vaša kupus salata bila tanka i savršena, ne treba vam ni oštar nož ni rende. Kupus ne sme da bude iseckan previše sitno, pošto može da se pretvori u kašu, ali ni previše krupno jer onda ne može da „pokupi“ začine.

Trik za savršeno iseckanu kupus salatu leži u izboru pravog „alata“!

Revolucionarna tehnika sa ljuštilicom

Zaboravite na mukotrpno rezanje i „pozovite u pomoć“ ljuštilicu za čišćenje povrća!

Postupak je neverovatno prost: glavicu isecite na četvrtine, a zatim ljuštilicom povlačite brze poteze uzduž unutrašnjeg dela kupusa.

Salata će biti podjednako isečena, kupus će biti tanak (skoro proziran!), a samim tim će i dobro „prihvatiti“ sve začine.

Ceo posao je gotov dok trepnete, a domaćica neće morati da uloži nimalo snage da bi spremila vrhunski prilog.

Kafanski trik za vrhunsku sočnost

Da bi kupus salata bila što ukusnija i sočnija, obavezno uz so dodajte i malo šećera.

Standardno dodajte ulje i sirće, ali i barem 100 mililitara vode. Upravo ta voda je „tajni sastojak“ koji čini da listići postanu neverovatno nežni, baš kao u najboljim restoranima, dok šećer podiže ukus na viši nivo.

Nakon što začinite salatu, obavezno je ostavite da odstoji bar 15 minuta. To je presudan trenutak u kom kupus „popije“ dresing i postane neodoljivo mekan.

Zašto ulje uvek ide poslednje?

Većina domaćica sve začine ubaci odjednom, ali iskusni majstori kuhinje znaju da redosled diktira kakva će salata biti pod zubima.

Da bi ostala sveža i ukusna, pratite ova zlatna pravila:

So ide prva: Ona omekšava kupus i izvlači mu gorčinu.

Ona omekšava kupus i izvlači mu gorčinu. Sirće ide sledeće: Da bi kupus lepo „povukao“ kiselost, dodajte ga pre bilo kakve masnoće.

Da bi kupus lepo „povukao“ kiselost, dodajte ga pre bilo kakve masnoće. Ulje dodajte na kraju: Ako sipate ulje pre soli i sirćeta, ono će „obmotati“ kupus i sprečiti začine da prodru unutra. Tako ćete dobiti salatu koja je masna, a bezukusna.

Ako sipate ulje pre soli i sirćeta, ono će „obmotati“ kupus i sprečiti začine da prodru unutra. Tako ćete dobiti salatu koja je masna, a bezukusna. Šta dodati za bolju aromu: Malo kima ili peršuna nije obavezno, ali upravo to pravi razliku između obične i vrhunske salate.

Tanka i savršena salata bez muke

Nije stvar u skupim noževima, već u tome da sebi olakšate posao. Uz ljuštilicu i pravilan redosled začina, vaša kupus salata će uvek biti tanka i savršena, a ukućani će misliti da ste proveli sate u kuhinji. Isprobajte ovaj metod već danas i uverite se sami koliko jedan mali trik menja ceo obrok.

