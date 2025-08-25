Zaboravite sodu bikarbonu i sirće: Ovaj sastojak najbolje čisti prljavu i masnu rernu

Rerna je jedan od najviše korišćenih aparata u kuhinji, pa je zbog toga i najviše podložan prljanju. Prskanje masnoće, a onda i sasuštivanje iste većini domaćica zadaje velike glavobolje. Najviše muke ipak zadaju vrata rerne, budući da su staklena i da bi ipak trebalo obratiti pažnju kojim sredstvima i alatima se tretiraju pri čišćenju.

Suviše agresivna sredstva, žice ili grubi sunđeri mogu štetiti površinu, pa će ona izgledati musavo i kada je čista.

Zbog toga trikova i novih rešenja za čišćenje nikada dosta. Iako je većina njih zasnovana na sirćetu i sodi bikarboni, ovaj trik je daleko delotvorniji.

Ovaj postupak nema potrebe ponavljati, mrlje i fleke od masnoće će nestati od jednog ribanja.

Sve što vam je potrebno jeste tableta za mašinu za pranje sudova, ali vodite računa da to nije ona u gelu. Osim toga, obavezno je da koristite rukavice, kako vam tableta ne bi isušila ruke.

Staklo na rerni i rernu nakvasite vlažnim sunđerom, a onda počnite da trljate tabletom za pranje sudova. Kada se tableta osuši od trljanja, jednostavno je kratko prislonite uz mokar sunđer, ali vodite računa da je ne pokvasite potpuno jer će se onda raspasti.

A, onda nastavite da trljate masnoću, ukoliko je potrebno, vrata rerne i samu rernu pređite još jednom vlažnim sunđerom, a onda čistom truleks krpom obrišite sve nečistoće, piše Telegraf.

