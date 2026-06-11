Začepljen odvod krade vam novac, a krivac je u sudoperi: 4 namirnice koje godinama bacate, a nikada ne bi smele u cevi

Začepljen odvod skoro uvek sami napravimo. Četiri namirnice koje izgledaju bezopasno uništavaju cevi, a evo kako da ih zaustavite na vreme.

Začepljen odvod skoro nikada ne dolazi niotkuda. Krivac stoji u vašoj sudoperi, a najčešće je to talog jutarnje kafe koji mirno sipate svaki dan. Vodoinstalater koji vam naplati izlazak rešava problem koji ste sami pravili mesecima. Loša vest? Četiri namirnice koje smatrate bezopasnim polako oblažu vaše cevi iznutra. Dobra vest je da se začepljenje cevi u skoro svakom slučaju može sprečiti, i to besplatno.

Talog kafe: zato vaša sudopera sporo otiče

Izgleda sitno i prolazno, ali talog kafe je jedan od najpodmuklijih krivaca. Zrnca ne nestaju sa vodom. Ona se talože na zidovima cevi i ponašaju se kao lepak. Talog kafe vezuje masnoću i ostatke sapunice, pa se sloj iz dana u dan zadebljava. Protok vode se sužava, a vi to primetite tek kad nastane začepljen odvod i voda počne da stoji u sudoperi.

Bacite ga u kantu za organski otpad ili, još bolje, u saksiju. Biljke ga obožavaju.

Masti i ulja prave problem koji ne vidite

Dok je vruće, ulje teče kao voda i deluje potpuno bezazleno. Čim se ohladi, stvrdne se i prilepi za unutrašnjost cevi. Onda za njega počinju da se hvataju mrvice, ostaci hrane i sve ostalo što prođe kroz odvod u kuhinji. Tako nastaje masna gruda koja ne pušta vodu.

Ovaj problem ne ostaje samo kod vas. Otopljena mast putuje dalje i pravi ozbiljne kvarove u gradskoj kanalizaciji. Ostavite ulje da se ohladi u tegli, pa ga bacite u smeće.

Da li jedno zrno pirinča može da začepi cev?

Ne. Jedno zrno pirinča ili komad testenine isperite sa malo vode i nema razloga za brigu. Problem nastaje kad redovno bacate veće količine, jer ova hrana upija vodu i nabubri u cevima.

Testenina i pirinač se u vodi šire i postaju lepljiva masa. Kad se to zalepi za već postojeće naslage masti, dobijate čep koji ručno ne možete da pomerite. Ostatke iz šerpe prvo prebacite u kantu, pa tek onda perite sud.

Zašto cediljka nije dovoljna

Cediljka za odvod hvata krupne komade i jeste korisna. Ali ona ne zadržava talog kafe, otopljenu mast ni sitne nabubrele ostatke. Zato je navika važnija od svake spravice. Prevencija je uvek jeftinija od vodoinstalatera, bilo da imate drobilicu otpada ili ne.

Naviknite ukućane na jedno pravilo: u sudoperu ide samo voda i ono što se u njoj rastvara. Sve ostalo ide u kantu. Začepljena sudopera tada postaje retka, a ne mesečna pojava.

Mali trik koji čuva prohodnost cevi

Jednom nedeljno pustite vrelu vodu da teče kroz odvod minut do dva. Vrela voda razmekša tanke naslage masnoće pre nego što ojačaju. Ovo ne rešava postojeći čep, ali odlično čuva prohodnost cevi kod onih koji kuvaju svaki dan.

Sirće i soda bikarbona pomažu kod blagih mirisa, ali ne računajte na njih protiv ozbiljnog čepa. Tu pomaže samo da problem nikad ne napravite.

Koju od ove četiri namirnice vi i dalje bacate u sudoperu, a sad ćete prestati? Napišite u komentarima šta vam je već jednom začepilo cev.

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