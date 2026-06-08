Majstori besni, domaćice oduševljene: Jedan potez čisti svaku zapušenu cev – bez hemije i bez muke

Začepljena cev u kuhinji rešava se za svega dva dinara. Isprobajte ovaj trik pre nego što pozovete majstora.

Začepljena cev je najčešći kućni kvar u srpskim stanovima i kućama.

Većina nas tada prvo posegne za skupom hemijom koja nagriza i cevi i nos. A voda se i dalje vrti u krug u sudoperi i ne otiče.

Postoji jednostavniji potez, i to potpuno besplatno, bez kupovine bilo kakvih skupih preparata. Majstori ovo ne vole da čuju jer im ovaj trik bukvalno uzima dinar iz džepa.

Obična soda bikarbona i alkoholno sirće rastvoriće masne naslage koje se leti najbrže talože u cevima zbog toplote.

Ne radi se o čaroliji. U pitanju je prosta hemijska reakcija koju ste verovatno gledali još u osnovnoj školi.

Evo kako se tačno izvodi ovaj postupak, korak po korak…

Kako odčepiti začepljenu cev redosledom koji zaista radi

Prvo sipajte pola litra ključale vode pravo u odvod da omekša masnoću. Potom ubacite tri pune kašike sode bikarbone i sačekajte dva minuta da se slegne na začepljeno mesto. Zatim prelijte sa pola šolje sirćeta i odmah zatvorite otvor čepom ili krpom.

Smesa će početi da pišti i da se peni, baš kao kad deca prave vulkan od papira. To penušanje gura naslagu naniže i odlepljuje je sa zidova cevi. Ostavite da deluje deset do petnaest minuta, pa na kraju prospite još jedan lonac vrele vode. U devet od deset slučajeva voda krene normalno.

Zašto se odvod leti zapuši brže nego zimi

Leto je gore od zime za svaki zapušen odvod, i to ima veze sa temperaturom u stanu. Masnoća od ćevapa, pljeskavica i prženog krompira ostaje tečna dok je toplo, lakše prolazi kroz cev i taloži se dublje. Kad uveče temperatura padne, ta mast se stegne u tvrdu naslagu nalik vosku.

Tu većina nas greši. Sipamo vrelu mast od mesa direktno u sudoperu jer je tako brže od brisanja tiganja salvetom. Mast je glavni krivac za skoro svaku začepljenu cev u kuhinji, a ne ostaci hrane kako se obično misli. U zgradama sa starim olovnim cevima ovo se vidi još brže.

Da li soda bikarbona i sirće stvarno čiste cevi

Da, kombinacija sode bikarbone i sirćeta rastvara masne naslage i odčepljuje cev u kuhinji bez agresivne hemije. Reakcija stvara penu koja mehanički gura prljavštinu naniže, a topla voda na kraju ispira ostatak.

Kad ovaj trik neće pomoći

Sasvim druga priča je ako je cev zapušena krpom, kosom ili krutim predmetom. Tada nijedna količina sode neće pomoći, jer problem nije masnoća nego fizička prepreka duboko u sifonu. Najveći problem nije začepljena cev, problem je odlaganje. Ako voda stoji danima, naslaga otvrdne i tada zaista treba majstor sa sajlom.

Spasovo rešenje za svakodnevno održavanje je jednostavno. Jednom nedeljno, najbolje uveče pre spavanja, prelijte odvod loncem ključale vode. Tih trideset sekundi sprečava da se mast uopšte naslaga i čuva cev mesecima. Bez kupovine bilo čega, bez mirisa hemije po celom stanu.

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