Začepljena sudopera nervira ceo dom, a soda i sirće više ne pomažu: 1 sastojak iz kuhinje otpušava odvod za sekund

Začepljena sudopera nervira, ali ne mora da znači poziv majstoru. Jedan sastojak iz vaše ostave rastvara mast bolje od sirćeta. Probajte odmah.

Začepljena sudopera nervira kad vas dočeka u najgorem trenutku, obično dok perete sudove posle ručka i voda počne da se vraća. Soda bikarbona i sirće godinama važe za spas, ali istina je da na nataloženu mast slabo deluju. Postoji jeftiniji sastojak koji već imate u kuhinji, a koji rastvara naslage mnogo brže. Trik kako da ga upotrebite čeka vas malo niže u tekstu.

Zašto soda i sirće zapravo razočaravaju

Kada pomešate sodu i sirće, dobijete ono efektno penušanje. Izgleda moćno, ali ta reakcija troši sebe samu za nekoliko sekundi. Ono što ostane je obična slana voda. Mast koja oblaže cevi ostaje netaknuta. Zato vam se odvod zapuši ponovo već za nekoliko dana, pa krenete u začarani krug.

Koji sastojak otpušava sudoperu za sekund

Iako začepljena sudopera nervira, odgovor je obična kuhinjska so krupnog zrna, a još bolje radi u kombinaciji sa ključalom vodom. So deluje abrazivno i pomaže da se masne naslage odlepe od zidova cevi, dok vrela voda topi ostatak. Ovo je najjeftiniji način da se izborite sa zapušenim odvodom, a kesica soli košta manje od jedne kafe.

Sipajte pola šolje krupne soli direktno u otvor sudopere

Zagrejte litar vode do ključanja, ali je nemojte sipati naglo

Polako prosipajte vrelu vodu preko soli i sačekajte deset minuta

Pustite mlaz tople vode iz slavine da isprati ostatak

Ako je naslaga tvrdoglava, ponovite postupak još jednom. Kod plastičnih cevi vodu ostavite da odstoji minut pre sipanja, da ne biste deformisali sifon.

Trik koji sprečava da se sudopera ponovo zapuši

Najveća greška je da čistite tek kada voda počne da stoji. Prevencija jednom nedeljno štedi vam i živce i novac. Svake nedelje uveče sipajte šaku soli i prelijte vrelom vodom pre spavanja. Tako mast nema vremena da se nataloži, a začepljen sifon ostaje samo loša uspomena.

Izbegavajte da u sudoperu bacate ostatke ulja i masnoće od mesa. To je glavni krivac za zapušen odvod u svakoj kuhinji. Ulje uvek prosipajte u staru teglu, nikada u slivnik.

Kada so više nije dovoljna

Ako voda i posle dva pokušaja stoji u sudoperi, problem je verovatno dublje u cevima. Tada pomaže mehanička sajla ili otpušavanje sifona ručno. Odvrnite sifon ispod sudopere, ispraznite ga u kofu i operite toplom vodom sa deterdžentom. Ovo zvuči zahtevno, ali ceo posao traje desetak minuta.

Hemijska sredstva ostavite za kraj. Ona nagrizaju zaptivke i starije cevi, pa vas popravka može koštati više nego sam majstor.

Koji vaš trik za otpušavanje sudopere radi bolje od svih, a niste ga našli ovde? Podelite ga u komentarima, neka i komšije probaju

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