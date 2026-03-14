Zakopajte samo mrvicu ovoga na dno saksije kada sadite cveće, cvetaće kao nikad ranije!

Vreme je za sadnju cveća. Zakopajte samo mrvicu ljuski od jajeta (ili celo jaje) na dno saksije. Za par dana desiće se magija.

Pre sadnje biljaka i cveća važno je osigurati da zemlja za biljke ima odgovarajuću količinu hranjivih materija. Umesto da koristite đubrivo iz prodavnice, možete napraviti sami prirodno đubrivo, koje će vašoj biljci obezbediti sve što joj je potrebno.

Ako ste novi u baštovanstvu, možda ne znate koliko su jaja korisna za biljke. Sadrže kalcijum, kao i tragove drugih elemenata uključujući magnezijum i fosfor. Zbog toga su izvrsna za dodavanje hranjivih materija zemlji i kompostu.

Zakopajte jedno jaje ili ljuske jajeta na dno saksije

Sve što treba da uradite je da stavite malo zemlje u saksiju za cveće i preko toga stavite jedno jaje. Iznad toga pospite još malo zemlje. Zakopajte seme biljke po vašem izboru baš kao što biste to i inače uradili. Nakon nekog vremena jaje će početi da se raspada i delovaće kao prirodno đubrivo.

Ako ne želite da potrošite celo jaje, ne morate. Umesto čitavog jajeta možete koristiti i ljuske koje su takođe bogate kalcijumom, kiseonikom i fosfornom kiselinom. Sadrži sve bitne sastojke koje podstiču rast biljaka. Zakopajte samo mrvicu ljuski od jajeta na dno saksije. Već za dan-dva videćete prve efekte i vaša biljka će izgledati lepše i zdravije. Više vam neće pasti napamet da kupujete skupa veštačka đubriva.

Kalcijum u ljusci jajeta je kao super hrana za vaše biljke. Dodajte zgnječene ljuske u zemlju da biste podstakli jači rast korena i smanjili rizik od bolesti. Naučnici su otkrili da kalcijum iz ljuske poboljšava strukturu tla i omogućava biljkama da bolje apsorbuju hranljive materije.

A ako imate veliki vrt u koji često zalaze ptice, možete po vrtu pobacate zdrobljene ljuske jaja jer će i njima dobro doći.

Naime, ptice koje posećuju naše vrtove često imaju manjak kalcijuma i jedu male komadiće ljuski jaja koje im nadoknađuju nedostatak kalcijuma.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com