Zalijte krasulu jednom mesečno i očekujte novac: Ovaj voćni sok drvo sreće pretvara u magnet za novac

Krasula je veoma tražena ukrasna biljka, a svoju popularnost duguje otpornosti na teške uslove i karakterističnim, okruglim listovima.

Krasula je poznata i kao srećno drvo. ali i kao drvo novca i drvo žada, a feng šuiju je čuvena po tome što njeni listovi podsećaju na okrugle novčiće – zbog čega se smatra magnetom za novac.

A kako možete da naterate svoju biljku da joj brzo izniknnu novi listovi? Samo koristite ovaj jednostavan trik.

Popularno drvo sreće koje krasi stolove i prozorske daske je Crassula ovata, poreklom iz južne Afrike. U svom prirodnom staništu biljka može narasti do dva metra visine! Uzgajana u zatvorenom prostoru, ne dostiže tu visinu, ali uz pravilnu negu, može da naraste do tri metra visine posle nekoliko godina.

Krasula obuhvata više od 200 vrsta koje su poreklom iz različitih krajeva sveta, prvenstveno istočne i južne Afrike. Krasula po izgledu podseća na bonsai drvo – to je zeleni sukulent koji, poput kaktusa, skladišti vodu. Vlagu akumulira u svojim mesnatim listovima i debelim stabljikama, koje vremenom postaju drvenaste. Zato se i naziva drvetom.

Drvo sreće – nega i zalivanje

Krasula nije uopšte zahtevna u pogledu nege – svako može da je uzgaja. Srećno drvo preferira blago glinovito ili peskovito zemljište. Pokrivanje zemljišta dodatnim slojem sitnog šljunaka smanjiće isparavanje vode i dati biljci lep izgled. Dobra je ideja da krasulu postavite na dobro osvetljeno mesto i srećno drvo će vas nagraditi lepim izgledom, a ako se postavi u hlad, biće bleda.

Iako se za krasulu preporučuje dobro osvetljeno mesto, leti su listovi biljke u opasnosti da pocrvene i da se naboraju. Stoga je dobra ideja da je češće zalivate tokom ovog perioda ili da je postavite na natkriveni balkon

Malo limunovog soka i vode je eliksir za srećno drvo

Zimi ovo srećno drvo ne bi trebalo da predstavlja veće probleme sa održavanjem. Krasula veoma dobro podnosi suv vazduh, tako da joj radijator nije pretnja. Važno je da je ne izlažete mraznom vazduhu kada provetravate dom.

Postoji jednostavan trik koji vredi iskoristiti. Samo voda i malo limunovog soka – ta mešavina će delovati kao eliksir na vaše srećno drvo.

Jednostavno dodajte malo limunovog soka u vodu i zalivajte tom mešavinom otprilike jednom mesečno. Ovaj tretman će sigurno revitalizovati vašu biljku i podstaći rast novih okruglastih listova.

I da, veruje se se da krasula postavljena u južnom delu kuće donosi finansijski dobitak. Proverite i koje biljke štite kuću od negativne energije.

