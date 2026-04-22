Zalijte mladu papriku i paradajz domaćim đubrivom od ove namirnice, rađaće kao ludi

Napravite sami prirodno đubrivo od kvasca i šećera i zalijte mladu papriku i paradajz bar tri puta tokom vegetacije. Učiniće čuda.

Kvasac kao prirodno đubrivo može da podstakne rast paprike i paradajza, ojača koren i doprinese obilnijem rodu. Evo kako se koristi i kada treba biti oprezan.

Paprika i paradajz imaće zdrav, snažan i obilan rod, neophodno je da tokom rasta dobiju dovoljno hranljivih materija. Ove povrtarske kulture poznate su po tome da troše mnogo energije, jer formiraju veliki broj plodova, pa im je redovna i pravilna prihrana izuzetno važna.

Mnogi povrtari odlučuju se za prirodno đubrivo na bazi kvasca, koje može da doprinese boljem razvoju biljaka i većoj otpornosti tokom vegetacije.

Kako kvasac deluje na papriku i paradajz

Prihrana na bazi kvasca koristi se zato što zemljište obogaćuje korisnim materijama i pozitivno utiče na razvoj biljaka. Njegova primena može da podstakne rast, ojača korenov sistem i doprinese boljem formiranju plodova.

Pored toga, ovakva prihrana može imati i dodatnu korist, jer se veruje da pomaže u odbijanju mrava. Biljke koje se redovno prihranjuju kvascem uglavnom se bolje ukorenjuju, lakše podnose promene vremena i otpornije su kada dođe do manjka vlage.

Šta sadrži đubrivo od kvasca

Kvasac sadrži fitohormone, vitamine B grupe, kao i brojne mikro i makroelemente koji povoljno utiču na razvoj biljke. Zahvaljujući tome, biljke mogu da rastu bujnije, a listovi često postaju tamniji, jači i zdraviji.

Zbog takvog sastava, kvasac se u baštovanstvu često koristi kao jednostavno i pristupačno sredstvo za prirodnu prihranu.

Ne treba preterivati

Iako đubrivo od kvasca ima brojne prednosti, njegova upotreba ima i određena ograničenja. Tokom fermentacije dolazi do gubitka kalijuma, pa se zato preporučuje da se pre njegove primene zemljište prihrani pepelom.

Sa ovom vrstom prihrane ne bi trebalo preterivati. Zalijte mladu papriku i paradajz tri puta tokom vegetacije, to bi trebalo da bude dovoljno.

Prva prihrana se najčešće obavlja oko nedelju dana nakon presađivanja, dok se druga preporučuje pred početak cvetanja.

Kako se priprema prihrana od kvasca

Kada se priprema od svežeg, na jedan kilogram dodaje se pet litara vode i dobro promeša. Dobijeni rastvor se razređuje vodom u odnosu 1:10.

Kod pripreme đubriva od suvog kvasca, uzme se 10 gr i prelije sa 10 l vode i ostavi naredna tri dana. U smesu možemo da dodamo dve kašike šećera. Dobijeno đubrivo se može koristiti u ovakvom obliku i tada će ubrzati rast paprike i paradajza.

U ovom obliku se koristi kada je zemljište dovoljno vlažno. Kada želimo samo dodatno da obogatimo tlo, može da se razredi vodom u odnosu 1:5.

Može da se koristi i na otvorenom i u plasteniku

Đubrivo na bazi kvasca može uspešno da se koristi i u bašti ali i u proizvodnji u plasteniku. Ipak, kada je reč o uzgoju u plasteniku, preporučuje se razblažen oblik, kako bi biljke dobile odgovarajuću količinu hranljivih materija bez preopterećenja.

Za mnoge proizvođače upravo je to jedan od razloga zbog kojih se odlučuju za ovu vrstu prirodne prihrane.

