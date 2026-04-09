Zalivajte krastavac i paradajz ovim rastvorom, rađaće kao ludi!

Napravite ovaj rastvor i zalivajte krastavac i paradajz u svojoj bašti. Rađaće bolje nego ikad posle ovakve prihrane.
Foto: Pixabay/_Alicja_

Kako bi biljke u bašti bile bujne, lepih listova, a kasnije sa mnogo cvetova i plodova, morate da ih lepo negujete.

Možete koristiti i prihranu koju ćete sami napraviti od samo 3 namirnice koje imate već u svojoj kuhinji.

Evo šta vam je potrebno.

Sastojci:

  • 1 kašika suvog kvasca
  • 1 kašika sode bikarbone
  • 1 litar tople vode

Postupak:

Sve sastojke pomešati. Ostaviti da stoje dva sata. Razblažite sa 10 litara vode i zalivajte krastavac i paradajz. Oduševiće vas rezultat.

Kvasac sadrži vitamin B, minerale i druge sastojke. Dodavanjem kvasca u zemlju povećava se koncentracija azota i fosfora, te biljke bolje rastu.

Soda bikarbona uništava štetne materije i sprečava pojavu gljivica na biljkama.

