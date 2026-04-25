Zalivajte povrće i biljke u bašti po ovom pravilu, rađaće kao ludo i izgledaće kao iz časopisa

Zalivajte povrće po pravilu tri sekunde i ne razmišljajte.

Zalivajte povrće i biljke u bašti po ovom pravilu, ni previše ni premalo. Vaše biljke će uvek dobiti optimalnu količinu vode i izgledaće kao iz nekog časopisa. A o rodu da i ne pričamo.

Verovatno se ponekad pitate da li zalivate biljke previše ili premalo, i niste sami. Zato se sve više baštovana kune u jednostavno pravilo koje eliminiše dileme: pravilo tri sekunde.

Prilikom zalivanja jestivih biljaka, poput povrća i voća, ključ nije samo u količini vode već i u načinu na koji je nanosite. Pravilo tri sekunde zasniva se na veoma jednostavnom principu – zalivajte povrće i biljke u bašti dok voda ne ostane na površini zemlje oko tri sekunde pre nego što se upije.

Ovo je znak da je zemlja dovoljno natopljena i da je voda stigla do korena, gde je najpotrebnija.

Ne zalivajte biljke po lišću! Jedna od najčešćih grešaka je zalivanje lišća umesto zemlje. Iako deluje logično „osvežiti“ biljku odozgo, voda na listovima zapravo nije baš korisna. Naprotiv, može da podstakne razvoj bolesti, posebno u toplim i vlažnim uslovima.

Zato uvek ciljajte na zemljište oko biljke, a ne na njeno lišće.

Kako znate da li ste dovoljno zalili?

Umesto da pogađate, oslonite se na ovaj jednostavan test:

Ravnomerno zalijte zemljište

Posmatrajte površinu

Ako voda ostane vidljiva nekoliko sekundi (oko tri), možete prestati.

Ako voda odmah nestane, zemljište je verovatno suvo i potrebno je malo više zalivanja. S druge strane, ako se dugo zadržava i formira lokve, možda ste previše zalili.

Koliko često treba zalivati?

Ovde stvari postaju malo komplikovanije. Jednostavno, ne postoji univerzalno pravilo. Postoji mnogo faktora koji utiču na to koliko često treba zalivati među kojima su:

Temperatura i sunčeva svetlost

Vrsta zemljišta

Da li imate malč ili ne

Faza rasta biljke

Vremenski uslovi prethodnih dana.

Ipak, postoji jedan siguran znak: biljke će vam „kazati“ kada su žedne. Ako primetite da listovi vene ili opadaju, vreme je za zalivanje.

Mali saveti za još bolje rezultate

Da biste maksimalno iskoristili ovu metodu, isprobajte ove trikove:

zalivajte rano ujutru ili uveče da biste smanjili isparavanje vode

da biste smanjili isparavanje vode koristite malč koji zadržava vlagu u zemljištu

koji zadržava vlagu u zemljištu zalivajte ređe, ali temeljnije – korenje će rasti dublje i biti otpornije

Zašto metoda od tri sekunde ima smisla?

U svetu baštovanstva često se susrećemo sa komplikovanim pravilima i savetima, ali su najjednostavniji trikovi često i najefikasniji.

Pravilo od tri sekunde vam pomaže da izbegnete dve najveće greške kao što su prekomerno i nedovoljno zalivanje i bez mnogo razmišljanja.

A kada biljke dobiju tačno onoliko vode koliko im je potrebno, nagrada dolazi brzo: zdraviji rast, bogatiji žetva i bašta koja izgleda kao iz časopisa.

