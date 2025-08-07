Zalivate redovno, a cveće ne cveta? Evo gde grešite

Zalivate cveće redovno, ali ono ne cveta? Saznajte koje greške u nezi ga sprečavaju da procveta.

Zalivate ga redovno, gledate da ne preskočite dan, a ono i dalje stoji bez cveta, bez života. Ako ste se prepoznali, niste sami. Mnogi misle da je voda ključ za bujno cveće, ali istina je da preterano zalivanje može da napravi više štete nego koristi.

Previše vode guši koren

Koren biljke mora da „diše“. Kada je zemlja stalno mokra, koren počinje da truli, a biljka gubi snagu. Umesto da raste, ona se bori za opstanak. Najčešći znakovi su žute ili smeđe fleke na listovima, opuštene stabljike i nedostatak cvetanja.

Neprilagođena saksija i zemlja

Ako saksija nema dobru drenažu, voda se zadržava i stvara „močvaru“. Biljka tada ne dobija kiseonik, a to direktno utiče na cvetanje. Koristite zemlju koja je lagana, prozračna i prilagođena vrsti biljke koju gajite.

Zalivanje bez ritma

Biljke ne vole ni previše ni premalo – vole ritam. Najbolje je da proverite zemlju prstom: ako je gornji sloj suv, vreme je za zalivanje. Ako je i dalje vlažan, sačekajte. Pravilo „jednom nedeljno“ ne važi za sve biljke.

Nedostatak svetlosti i hranljivih materija

Ništa od cvetanja ako biljka nema dovoljno svetla. Čak i ako je pravilno zalivate, bez sunčeve svetlosti i hranljivih materija iz zemlje, ona neće imati snagu da procveta. Dodajte prirodno đubrivo i obezbedite joj svetlo mesto.

Kako da znate da ste pogodili meru?

Posmatrajte biljku. Ako listovi deluju zdravo, zemlja se suši između zalivanja, a biljka povremeno cveta – na dobrom ste putu. Svaka biljka ima svoj ritam, a vi ste tu da ga prepoznate.

