Sipajte 3 kašike ovoga umesto omekšivača i dobićete mekši veš nego ikada, a mekani peškiri konačno upijaju vodu

Zamena za omekšivač koja košta 50 dinara, miriše na čisto i vraća peškirima upijanje. Probajte već u sledećem pranju.

Najbolja zamena za omekšivač stoji vam u kuhinji već godinama, a vi je preskačete jer mislite da će veš mirisati na salatu.

Neće. Tri kašike belog alkoholnog sirćeta u pregradi za omekšivač urade ono što skupe flašice ne mogu, vrate peškirima sposobnost da upijaju vodu i isperu zaostali deterdžent iz vlakana.

Ako su vam peškiri počeli da klize po koži umesto da brišu, krivac nije mašina. Krivac je sloj voska i silikona koji omekšivači godinama nanose na pamuk. Sirće ga razbija u jednom pranju.

Zašto baš sirće, a ne nešto drugo

Komercijalni omekšivači rade tako što oblažu vlakna tankim filmom. Taj film vremenom zatvori pore tkanine. Peškir postaje mekan na dodir, ali prestaje da upija. Posteljina vam se lepi za telo noću jer ne diše.

Belo alkoholno sirće je blaga kiselina. Neutrališe kreč iz vode i ostatke deterdženta koji čine veš tvrdim. Ne ostavlja miris kada se osuši, to je najčešća zabluda. Mirisaće na ništa, što je upravo ono što želite.

Šta tačno zamenjuje omekšivač u mašini

Tri kašike belog alkoholnog sirćeta sipajte direktno u pregradu za omekšivač. Ne u bubanj, ne u pregradu za deterdžent. Mašina će ga pustiti u poslednjem ispiranju, baš kada treba.

Za jako tvrdu vodu povećajte na četiri kašike. Za osetljiv veš, svilu i vunu, smanjite na dve. Ova alternativa omekšivaču radi na svim programima, od 30 do 90 stepeni.

Peškiri koji se ponašaju kao novi posle prvog pranja

Stari trik koji koriste hoteli, jednom mesečno operite peškire na 60 stepeni sa pola šolje sirćeta i bez deterdženta. Izaći će rastresiti, upijajući i bez onog ustajalog mirisa koji se javlja kod vlažnih peškira. Sirće umesto omekšivača veša rešava i problem mašine, čisti gumicu i creva od naslaga.

Da li sirće oštećuje mašinu za veš

Ne, ako koristite belo alkoholno sirće u količini do pet kašika po pranju. Naprotiv, produžava vek gumenih delova jer rastvara kamenac. Jabukovo sirće ne koristite, ono ostavlja fleke.

Kombinacija koja radi za tvrdoglave mirise

Kada veš stoji u mašini predugo pa pokisne, ne pomaže ni jedan omekšivač. Pokušajte ovo, kašika sode bikarbone u bubanj pre veša, plus tri kašike sirćeta u pregradu za omekšivač. Soda neutrališe miris, sirće završi posao. Ovaj prirodni omekšivač košta vas manje od pedeset dinara po pranju.

Za prijatan miris, ako baš želite, kapnite dve kapi eteričnog ulja lavande na vunenu lopticu za sušilicu. Nikad direktno u sirće, ulje će se izdvojiti i napraviti masne mrlje na vešu.

Kada ova zamena za omekšivač nije dobra ideja

Veš sa elastinom i likrom (kupaći kostimi, sportska odeća) nemojte prati sa sirćetom češće od jednom mesečno. Kiselina vremenom slabi elastična vlakna. Za pelene i odeću beba, sirće je idealno jer ne ostavlja hemijski film koji izaziva osip. Domaći omekšivač ovog tipa preporučuju i pedijatri.

Koju ste glupost vi radili godinama sa omekšivačem pre nego što ste otkrili da postoji bolji način? Napišite u komentarima

Da li sirće u mašini ostavlja miris na vešu

Ne ostavlja. Miris sirćeta nestaje čim se veš osuši jer isparava sa vodom tokom poslednjeg ispiranja

Koliko sirćeta sipati za jedno pranje veša

Tri kašike belog alkoholnog sirćeta za standardno punjenje od pet kilograma. Za tvrđu vodu povećajte na četiri kašike

Može li sirće da zameni i deterdžent

Ne može. Sirće zamenjuje samo omekšivač jer ne uklanja masnoće i mrlje. Deterdžent ostaje obavezan deo pranja

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