Zamija raste i privlači novac kao nikad, samo napravite ovu moćnu prihranu i zalijte je

Pravi efekti zamije vide se kad ima bujne i lepe listove, a ako napravite ovaj moćni rastvor i zalijete je zamija raste kao nikad.

Zbog ovog moćnog rastvora zamija raste i privlačiti novac kao nikad. Zamija je jedna od najotpornijih i najmanje zahtevnih biljaka, a postoji način kako da pospešite rast korena i učinite da joj listovi rastu „kao ludi“.

Proleće budi sve biljke i cveće, a vi možete da razbudite popularnu biljku koja, prema feng šuiju, privlači novac i štiti od negativne energije.

Reč je o zamiji (Zamioculcas zamiifolia), biljci koja može da ulepša i oplemeni svaki enterijer.

Pravi efekat postižu samo bujni žbunovi sa snažnim izdancima, a ne vretenaste biljke sa turobnim granama. Ako vaša zamija podseća na ovo drugo, potrebno je da je na pravi način gajite i zalivate, ali i da joj ponekad napravite moćni rastvor koji će podstaći korenje da raste poput četke, gomolj da poraste do veličine pesnice, a sjajni listovi da „ludo“ klijaju.

Kako da pripremite prihranu za zamiju?

Za pripremu đubriva biće vam potrebno:

30 mililitara 3% vodonik-peroksida

1 l vode

Pomešajte navedene sastojke i zalijte zamiju kod korena dobijenim rastvorom. Primenjujte ne više od jednom mesečno.

Za dodatno bujanje, nakon dve nedelje razblažite 2 grama kalcijum nitrata ili 2 mililitra amonijaka u 1 l vode.

Promešajte navedeni rastvor i zalijte zamiju preko vlažnog zemljišta. Ovaj rastvor će podstaći aktivan rast izdanaka i lišća, a zamija će proširiti svoju saksiju.

