Zamija se ne stavlja bilo gde: Otkrijte najbolje mesto u domu da privučete sreću, novac i bogatstvo

Zamija se ne stavlja bilo gde – pravilno postavljena donosi prosperitet, ravnotežu i estetsku snagu prostoru.

Zamija se ne stavlja bilo gde. U Feng Šuiju ona se smatra simbolom prosperiteta i energetske ravnoteže, pa je važno da pronađe pravo mesto u domu ili kancelariji.

Zahvaljujući sjajnim listovima i otpornosti, Zamioculcas zamiifolia je osvojila enterijere širom sveta: prilagođava se različitim uslovima svetlosti i vlažnosti, praktična je i estetski privlačna. Ali njena prava snaga dolazi tek kada se postavi u skladu sa pravilima ove drevne kineske filozofije – tada prestaje da bude samo dekoracija i postaje aktivan nosilac pozitivne energije.

Zamija se, posebno, povezuje sa obiljem i finansijskom srećom. Njeno prisustvo simbolizuje obnovu, rast i kontinuirani razvoj.

Kao što uvek ističemo, Feng Šui, kao i druga drevna verovanja, nije egzaktna nauka i ne treba je tako tretirati. Svaka osoba veruje, ili ne veruje, na način koji smatra najprikladnijim.

Simbolika zamije u Feng Šuiju

Prema Feng Šuiju, biljke nose specifične energije koje intergrišu sa okolinom.

Zamija se često povezuje sa finansijskim rastom i uspehom, jer njeni zimzeleni listovi predstavljaju stalnu vitalnost. Stoga je idealna za prostore kojima je potrebno više pozitivne energije i ravnoteže.

Ulaz u kuću

Ulaz je neophodan u Feng Šuiju, jer je to mesto gde energija, ili „Či“, ulazi u prostor. Stoga, postavljanje zamiokulke blizu vrata pomaže u privlačenju dobrih energija i filtriranju negativnih.

„Ćošak prosperiteta“

Koristeći Bagua, energetsku mapu Feng Šuija, identifikujte ćošak prosperiteta, koji se obično nalazi u levom uglu najdalje od ulaza. Postavljanje zamiokulke tamo jača energiju finansijskog rasta.

Kancelarija ili radni prostor

Da bi se stimulisala produktivnost i uspeh na poslu, zamija je odličan izbor. Pored toga što ulepšava okolinu, poboljšava kvalitet vazduha i smanjuje stres.

Dnevna soba i zajedničke prostorije

U zajedničkim prostorima, kao što je dnevna soba, zamija podstiče razmenu energije između prisutnih, stvarajući prijatno i harmonično okruženje.

Mesta gde NE treba postavljati zamiju

Pored mesta gde se preporučuje prisustvo zamiokulke, postoje i ona gde je treba izbegavati. To su:

Spavaća soba: može uticati na odmor zbog akumulacije energije;

Kupatilo: disperzivni protok energije smanjuje blagodeti biljke;

Otvoreni prostori sa intenzivnom sunčevom svetlošću: biljka preferira delimičnu hladovinu i može patiti od direktnog svetla.

Dodatni saveti za poboljšanje energije

Sada, neki dodatni saveti koji, takođe prema Feng Šuiju, mogu poboljšati „moći“ zamije:

Odgovarajuća saksija: izaberite saksije u zlatnim, zelenim ili zemljanim tonovima koje simbolizuju stabilnost.

Budite oprezni sa suvim listovima: uklonite požutelo lišće da biste izbegli blokade energije.

Položaj i visina: držite biljku na postoljima ili stolovima da biste optimizovali energiju.

Primenom ovih praksi, zamija ne samo da će ulepšati vaš prostor, već će delovati i kao snažan simbol prosperiteta i harmonije, obogaćujući okolinu pozitivnim i korisnim energijama.

Zato je važno da zapamtite, zamija se ne stavlja bilo gde. Njena otpornost i lepota jesu univerzalne, ali tek kada se postavi u skladu sa Feng Šui pravilima, ona prelazi granicu dekoracije i postaje izvor prosperiteta i pozitivne energije u prostoru.

