Ovo nikako ne sipajte u zapušen odvod: Šteta može papreno da vas košta

Zapušen odvod neće rešiti vrela voda ni litar hemije. Saznajte šta pravi štetu i kako da je izbegnete na vreme.

Litar hemije za odvode plus krčag vrele vode niz sudoperu, i mnogi misle da su pobedili. Zapušen odvod tako se ne otvara, nego se kvar produbljuje, a u panelci sa starim PVC cevima šteta ume da košta i 8.000 do 15.000 dinara za majstora.

Ono što sipate odlučuje da li ćete proći sa pola sata rada ili sa razlupanim sifonom.

Vrelo ulje iz tiganja je najgori potez za odvod u kuhinji

Mast koju sipate vrelu deluje tečno, ali se u cevi hladi za nekoliko minuta i lepi za zidove kao vosak za sveću. Svaki sledeći obrok dodaje novi sloj.

Posle dva-tri meseca dobijete čep tvrd kao sapun, koji nijedna hemija ne rastapa. Ulje od ćevapa ili pohovanja nikada ne ide u sudoperu, već u staklenu teglu pa u kantu kad se stegne.

Zašto soda bikarbona i sirće ne rešavaju začepljen odvod

Taj viralni trik napravi lepu penu i to je sve. Reakcija sode i sirćeta troši samu sebe za par sekundi i daje malo slane vode bez snage da pomeri masni čep.

Gore od toga, ako ste pre toga sipali kupovnu hemiju, mešate nepoznate materije u zatvorenoj cevi. Pena gura tu kašu nazad ka vama umesto naniže.

Da li vrela voda može da ošteti cev

Može, i to lakše nego što mislite. PVC cevi u većini stanova omekšaju na oko 60 stepeni, a voda iz čajnika ide preko 90.

Ako je naglo sipate na suvu plastiku, spoj sifona ume da se iskrivi i prokapi tek sutradan, kad već imate mokar ormarić ispod sudopere. Mlaka voda radi isti posao bez rizika.

Kristalna soda i kaustična soda nisu ista stvar

Kaustična soda, ona jaka kristalna iz prodavnice, razvija toplotu kad se rastvori i kod aluminijumskih sifona ume da ih nagrize iznutra.

Ako je sipate u potpuno zapušenu cev gde voda stoji, ostane da vri na jednom mestu i topi spojeve.

Nikada ne mešajte dva različita hemijska sredstva u istom odvodu, jer neki kombinuju u otrovne pare koje vam pune malo kupatilo bez prozora.

Šta sipati u zapušen odvod umesto svega ovoga

Prvo skinite sifon ručno, to je obična plastična čašica koja se odvrće rukom i tu se nakupi 80 odsto začepljenja. Ispod stavite lavor jer će vam izaći prljava voda.

Ako je čep dublje, uzmite sajlu od dva-tri dinara iz gvožđare ili gumeni pumpicu na ventuzu. Mehanika rešava ono što hemija samo zamaže i pogura dublje u cev.

Mali stan, slab izvlakač i zajednička vertikala

U zgradi vaš odvod nije samo vaš. Kad sipate litar agresivne hemije, ona se sliva u zajedničku vertikalu koju delite sa komšijom ispod.

Ako se tu negde zaglavi, vraća se nazad i poplavi prizemlje, pa cenu kvara delite ceo ulaz. Zato je suva tegla za mast i sito na otvoru sudopere najjeftinija polisa koju imate.

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