Bolje i jeftinije od sode i sirćeta: Ova kuhinjska namirnica začas rešava zapušen odvod

Zapušen odvod ne traži skupe hemikalije. Pola šolje soli i vrela voda urade posao za par minuta - probajte pre nego što zovete majstora.

Pola šolje obične kuhinjske soli i ključala voda iz čajnika reše zapušen odvod brže nego soda i sirće, a koštaju vas manje od 30 dinara. Ta kombinacija šištanja i pene od sode izgleda dramatično, ali masnoću koja se zalepila u cevi često samo razmaže. So radi drugačije – ona struže i topi.

Sve nas izludi onaj trenutak kad voda u sudoperi stoji i ne silazi. Sapunica se diže, fioka ispod lavaboa miriše na ustajalo, a vi pomišljate na majstora i račun od nekoliko hiljada dinara.

Stanite na čas. Pre toga vredi probati ono što vam već stoji u kuhinjskom ormaru.

Zašto so rešava zapušen odvod bolje od sode bikarbone

Glavni krivac za spor odvod vode u kuhinji nije kosa kao u kupatilu. To je mast od tiganja, ostaci od ćevapa i sosa koji se ohlade i stvrdnu na zidovima cevi.

Krupna so deluje kao blagi abraziv. Kad je sperete vrelom vodom, ona razgrađuje masni sloj i nosi ga niz cev, umesto da ga gura u jednu gomilu.

Soda i sirće naprave reakciju koja se potroši za par sekundi. Lepo zapeni, ali ta pena nema snagu da skine zaleđenu mast.

So plus vrela voda drže temperaturu duže i mehanički čiste. Zato kod kuhinjskog odvoda so skoro uvek pobedi.

Kako odčepiti odvod solju, korak po korak

Postupak traje kraće od jedne epizode serije. Treba vam samo so i čajnik vode. Evo redosleda:

Sklonite stajaću vodu iz sudopere koliko možete, krpom ili šoljom.

Uspite pola šolje krupne soli direktno u otvor odvoda.

Prelijte odmah sa oko pola litra ključale vode iz čajnika.

Sačekajte 8 do 10 minuta da so omekša mast.

Pustite mlaz vrele vode iz slavine jedan minut da sve isprati.

Ako voda i dalje sporo silazi, ponovite postupak još jednom. Kod jako zapuštenih cevi druga runda obično dovrši ono što je prva načela.

Jedna greška zbog koje vam se odvod brže zapuši

Najveći problem nije so, nego navika. Većina nas sipa vrelu mast od pečenja pravo u sudoperu, uz mlaz hladne vode. Mast se u hladnoj cevi stvrdne za nekoliko minuta i zalepi za zidove kao vosak za svećnjak. Posle mesec dana imate čep koji nijedna kesica ne probija lako.

Sipajte ostatke masti u staru teglu ili limenku i bacite u đubre. U panelci sa starim olovnim cevima ovo je razlika između mirnog odvoda i poziva majstoru svaka dva meseca.

Da li so može da ošteti cevi

Ne. Krupna so i vrela voda ne nagrizaju plastične ni metalne cevi u kuhinji. Reč je o blagom čišćenju, ne o jakoj hemiji koja vremenom buši stare cevi i zglobove sifona.

Jednom mesečno uspite šaku soli i prelijte vrelom vodom, čak i kad odvod radi normalno. Tako sprečite da se mast nakupi i da uopšte dođe do ozbiljnog začepljenja. Sitnica koja vas spasi gnjavaže.

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