Zaboravljeni trik naših baka za žardinjere pune cvetova: Biljke bujaju zahvaljujući 1 sastojku

Balkon će vam biti najlepši u ulici. Uz ovaj bakin trik žardinjere su pune cvetova do zime, a tajna je u jednom sastojku iz kuhinje.

Jedno sveže jaje, spušteno na dno saksije pre sadnje, drži žardinjere pune cvetova od juna do prvih mrazeva. Zvuči kao gluparija sa Fejsbuka, ali ovaj trik je decenijama radio na terasama panelki gde nema mesta za pravu baštu. Skupa tečna đubriva iz cvećara su tu uglavnom suvišna.

Većina nas se leti muči sa istim problemom. Muškatle krenu lepo u maju, a do polovine jula stanu kao da su se uvredile. Listovi požute, pupoljci se ne otvaraju, zemlja u saksiji se stegne i odbija vodu. Skupe granule iz baštenskog centra pomognu nedelju dana, pa opet ništa.

Zašto baš jaje, a ne tečno đubrivo iz radnje

Veštačka prihrana radi brzo i prejako. Ako jednom prelijete dozu, koren bukvalno izgori i biljka propada za par dana. Jaje radi suprotno, polako se razlaže pod zemljom i otpušta minerale onim tempom kojim ih koren može da prihvati. Nema šoka, nema sagorelih korenova, nema bacanja saksije u kontejner krajem jula.

Postupak je banalan. U saksiju od dvadesetak centimetara prečnika sipajte malo zemlje na dno, spustite jedno celo sveže jaje, prekrijte slojem zemlje od oko pet centimetara i tek onda zasadite cvet. Zalivajte normalno. To je sve.

Šta jaje radi pod zemljom prvih nedelja

Ovo je deo koji odgovara na pitanje koje svi postavljaju u komentarima: da li smrdi. Ne smrdi, jer je prekriveno sa pet centimetara zemlje i mikroorganizmi u supstratu ga razlažu kontrolisano. Jaje pod zemljom postaje spora kapsula sa kalcijumom, fosforom i magnezijumom, tri sastojka bez kojih nema cvetanja.

Kalcijum gradi čvrsto stablo i debele cvetne drške koje ne padaju posle prve oluje. Fosfor tera korenov sistem da se širi i šalje signal biljci da pravi nove pupoljke, a ne samo lišće. Magnezijum drži listove tamnozelene i sjajne čak i kad temperatura na betonskoj terasi pređe trideset pet stepeni.

Surfinije i muškatle prve osete razliku

Biljke koje cele sezone troše energiju na cvetanje, surfinije, petunije, muškatle i begonije, najbrže reaguju. Sasvim druga priča je sa zelenim sobnim biljkama, njima je dovoljna samo usitnjena ljuska promešana sa zemljom, bez celog jajeta.

Ljuske od jaja, ali samo ako ih usitnite do praha

Najveća greška je bacanje krupnih komada ljuske u saksiju. Tako ostaju netaknute mesecima i ništa ne otpuštaju. Ljuske morate samleti u prah u starom mlinu za kafu ili izgnječiti oklagijom između dva papira. Tek tada kalcijum prelazi u zemlju u roku od par nedelja, a ne par godina.

Pre toga ih operite od ostataka belanceta i osušite na suncu jedan dan. Kašika praha po srednjoj saksiji je dovoljna. Sipajte preko zemlje i lagano promešajte vrh supstrata viljuškom.

Voda od kuvanih jaja kao instant prihrana

Voda u kojoj su se kuvala jaja je možda i jači trik od same ljuske. Tokom kuvanja minerali iz ljuske prelaze u vodu i ona postaje gotov rastvor. Ohladite je, obavezno bez soli, i zalijte cveće jednom u dve nedelje. Efekat se vidi za pet do sedam dana, listovi se isprave i pojavljuju se novi pupoljci.

Šta još pravi razliku, a niko ne pominje

Bakin trik sa jajetom neće sam spasiti terasu ako ne skidate precvetale glavice. Svaki uveli cvet biljka pokušava da pretvori u seme, a to troši ogromno energije. Otkinite ga prstima čim počne da vene. Biljka tada dobija jasan signal da nastavi sa novim cvetovima jer joj prva runda nije uspela.

I voda. Zalivajte ujutru ili posle zalaska sunca, nikad u podne. Kad je vrelo, voda se zagreje u saksiji i bukvalno kuva korenove. To je razlog zašto vam muškatle uvenu posle jednog vrelog popodneva, a ne nedostatak đubriva.

Koliko dugo jedno jaje hrani biljku u saksiji

Jedno celo jaje pod zemljom otpušta minerale otprilike tri do četiri meseca, što pokriva celu sezonu cvetanja do septembra. Posle toga je biljka već dala glavninu cvetova i ide na odmor.

Bakin trik za žardinjere pune cvetova košta tačno nula dinara, već imate sastojak u frižideru.

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