Zašto je papir za pečenje najveća greška u kuhinji? Opasan je po zdravlje, a domaćice ga masovno koriste

Mislili ste da je bezbedan, ali istina je drugačija. Saznajte zašto je papir za pečenje opasan po zdravlje i koju grešku prave sve domaćice.

Papir za pečenje koristimo svakodnevno kako bismo izbegli ribanje tepsija, ali niko nas nije upozorio na ono što se dešava kada se zagreje na više od 200 stepeni.

Dok domaćice širom Srbije veruju da je papir za pečenje potpuno bezopasan, najnovija istraživanja ukazuju na to da se u njemu kriju supstance koje direktno prelaze u vašu hranu. Evo zašto bi trebalo dobro da razmislite pre nego što sledeći put obložite pleh

Da li je pek papir zaista siguran za kuvanje?

Evo šta treba da znate

Pek papir, poznat i kao papir za pečenje, neizostavan je u mnogim kuhinjama zbog svoje otpornosti na toplotu i nelepljivosti. Globalna industrija pek papira vredi preko 960 miliona dolara, što ukazuje na njegovu široku upotrebu. Međutim, da li ste se ikada zapitali koliko je zaista bezbedan? U ovom tekstu otkrivamo moguće rizike korišćenja pek papira i nudimo zdravije i ekološki prihvatljivije alternative za kuvanje i pečenje.

Od čega je napravljen pek papir?

Pek papir prolazi kroz poseban proces koji mu daje otpornost na mast, vlagu i toplotu. Najčešće je premazan silikonom, što poboljšava i njegova nelepljiva svojstva.

Zašto treba biti oprezan s pek papirom?

Iako olakšava pripremu hrane, pek papir može predstavljati određene zdravstvene rizike.

Problem sa izbeljivanjem

Mnogi proizvođači koriste proces izbeljivanja pri proizvodnji pek papira, što može dovesti do prisustva dioksina – toksične supstance koja se oslobađa pri visokim temperaturama.

Izloženost dioksinu: Naučne studije povezuju dioksin s poremećajima u razvoju i reprodukciji. Jednom kada se unese u organizam, može se skladištiti u masnom tkivu i ostati tamo čak 7 do 11 godina.

Rizik od silikonskog premaza

Silikonski premaz, iako otporan na toplotu, takođe može biti potencijalno štetan po zdravlje.

Uticaj silikona na zdravlje: Silikonski proizvodi imaju u sebi kao bitan sastojak silicijum-dioksid. Kada se silikoni zagreju, naročito u kontaktu s uljima, mogu oslobađati određene hemikalije.

Stav FDA: Američka uprava za hranu i lekove (FDA) je još 1979. godine označila silicijum-dioksid kao bezbedan za kontakt s hranom, ali kasnije studije nisu sprovedene kako bi se procenilo da li sam silikon može ispuštati hemikalije u hranu.

Siloksani kao potencijalni rizik: Studije su pokazale da siloksani iz silikonskih flašica za bebe i posuđa mogu preći u hranu. Oni su povezani s rizikom od raka i hormonskih poremećaja.

Zdravije alternative

Ako želite sigurnije opcije za pripremu hrane, razmislite o sledećim alternativama:

Nerđajući čelik – dugotrajan, bezbedan i nereaktivan materijal, odličan za pečenje.

– dugotrajan, bezbedan i nereaktivan materijal, odličan za pečenje. Keramički sudovi – ravnomerno raspoređuju toplotu i mogu se koristiti i za serviranje.

– ravnomerno raspoređuju toplotu i mogu se koristiti i za serviranje. Staklene posude – omogućavaju vizuelnu kontrolu hrane dok se peče i lako se održavaju.

Silikonske podloge bez štetnih jedinjenja – za višekratnu upotrebu, izdržljive na visokim temperaturama i ekološki prihvatljive.

– omogućavaju vizuelnu kontrolu hrane dok se peče i lako se održavaju. – za višekratnu upotrebu, izdržljive na visokim temperaturama i ekološki prihvatljive. Bakreno posuđe – brzo i ravnomerno zagrevanje, idealno za pečenje.

Ako volite roštiljanje, kedrove obloge su odlična zamena za pek papir – dodaju bogatu dimljenu aromu bez rizika od potencijalno štetnih hemijskih supstanci.

Pravilnim izborom do zdravlja

Iako pek papir može biti praktičan, važno je razumeti potencijalne rizike njegovog korišćenja. Proces izbeljivanja i silikonski premaz mogu dovesti do oslobađanja štetnih supstanci u hranu.

Odabirom alternativnih materijala, kao što su nerđajući čelik, staklo ili netoksične silikonske podloge, možete stvoriti sigurnije i zdravije okruženje u kuhinji.

Naše svakodnevne navike u kuhinji imaju ogroman uticaj na zdravlje – zato birajmo mudro.

(fitfoundme.com/Michelle)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com