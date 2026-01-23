Svi ih imaju u kući a nisu uvek najbolji izbor za vaše zdravlje.

Zašto papirni ubrusi mogu biti i vaša najveća greška u kuhinji – u kući im nije mesto i čak mogu biti opasni i po zdravlje.

Nije svejedno koji papir koristite.

Razlikovanje recikliranog toalet-papira ili ubrusa od nebeljenog papira može biti izazov. Ali ipak postoji nekoliko važnih saveta koji vam mogu pomoći da donesete pravu odluku, prenosi espreso.co.rs.

Za nebeljeni papir se obično ističe na pakovanju, naglašavajući da je napravljen od čiste celuloze. Ova vrsta papira je sigurna za upotrebu u kontaktu sa hranom, jer ne sadrži štetne hemikalije koje se mogu naći u recikliranom papiru.

S druge strane, reciklirani toalet-papiri i ubrusi često imaju nepravilnu boju i teksturu. Mogu biti obojeni i manje su mekani na dodir. Na njihovoj površini često možete primetiti nepravilnosti i nisu uvek pogodni za upotrebu sa hranom.

Kvalitetni nebeljeni ubrusi i toalet-papiri su od čiste, nebeljene celuloze i veoma su mekani, imajući fenomenalnu moć upijanja.

Zbog svoje sigurnosti i kvaliteta, nebeljeni papir postaje sve popularniji. Posebno među onima koji vode računa o zdravom načinu života.

