Zašto su naše bake čuvale ovu dasku iza vrata? Mnogi ne znaju da je i danas nezamenljiva

Te stare daske u nekim krajevima nose neku posebnu vrstu topline i preciznosti koja se danas tako retko sreće.

Daska koja je bila nezamenljiva u kuhinji – da li je to isto ostala i danas?

Danas, kada brojni recepti preplavljuju internet i kada na jedan klik dobijate ideju za svakodnevni ručak ili ukusnu poslasticu, uočava se jasan nedostatak malih tajni i trkova u kuhinji, tih malih, zlata vrednih saveta u vezi sa samom kuhinjskm opremom.

Obavezni alat u svakoj kuhinji je daska za mešenje testa koju je svaka baka čuvala negde u ostavi ili iza vrata. Nije ta daska samo za testo. Rezanje nedeljnog kolača tačno pod konac, ravno, takođe bolje uspeva na ovakvoj jednoj podlozi.

Te stare daske za mešenje, ili „načve“ u nekim krajevima, nose neku posebnu vrstu topline i preciznosti koju moderna silikonska podloga teško može da zameni. Osim što su stabilne, one su i prirodni toplotni izolatori, što je ključno kada radite sa osetljivim testom ili filovima.

Od kakvog materijala se prave takve daske?

Tradicionalne daske se najčešće izrađuju od specifičnih vrsta drveta koje moraju da zadovolje dva uslova: tvrdoću (da se ne oštećuju lako nožem) i nizak udeo tanina i smola (da ne menjaju ukus hrane).

Evo materijala koji su se decenijama pokazali kao najbolji:

1. Bukva (Najčešći izbor)

Bukva je apsolutni klasik za daske za mešenje na našim prostorima.

Karakteristike: To je izuzetno tvrdo i gusto drvo. Nema jak miris ni ukus, pa je potpuno neutralna u kontaktu sa hranom.

Prednost: Veoma je otporna na mehanička oštećenja, što je bitno kada na njoj sečete onaj „nedeljni kolač pod konac“.

2. Javor (Premium opcija)

Javor se često koristi u profesionalnim kuhinjama i za izradu vrhunskih poslastičarskih podloga.

Karakteristike: Ima još zatvorenije pore od bukve, što znači da teže upija vlagu i masnoće iz testa.

Prednost: Površina mu je veoma glatka, pa se testo manje lepi, a održavanje higijene je lakše.

3. Lipa (Za lakše daske)

Iako je mekša od bukve, lipa se često koristila jer je – retko puca i ne krivi se lako.

Karakteristike: Veoma svetla boja i mala težina.

Prednost: Idealna je ako se daska često vadi iz ostave i prenosi, mada je osetljivija na duboke rezove nožem.

4. Jasen

Jasen je vizuelno prelep zbog svojih šara, ali je i funkcionalno vrhunski materijal.

Karakteristike: Izuzetno je elastičan, a istovremeno tvrd.

Prednost: Dugovečnost – daske od jasena često postaju to porodično nasleđe koje pominjete.

Mali trik za održavanje

Da bi ta daska trajala decenijama, kao bakina, ključno je pravilno impregniranje. Pre prve upotrebe, daska se obično premaže toplim mineralnim uljem (ili običnim jestivim uljem, mada mineralno ne užegne) kako bi se „zatvorile“ pore. Takođe, drvena daska se nikada ne potapa u vodu; dovoljno ju je nakon upotrebe sastrugati špahtlom i prebrisati vlažnom krpom.

Pored drveta, u modernom poslastičarstvu se za precizno rezanje kolača danas često koristi i mermer, jer njegova hladna površina sprečava topljenje putera u testu, ali drvo ostaje neprevaziđeno za onaj pravi osećaj pod rukama dok se mesi hleb ili razvlače kora.

Da li je i vi imate ili čuvate iza vrata?

