Zašto sve više ljudi ostavlja plastične flaše na balkonima? Razlog je pametniji nego što mislite

Zašto mnogi više ne bacaju plastične flaše, već ih drže na balkonima? Odgovor je toliko jednostavan, a opet ga se niko ne bi setio.

Ako ste poslednjih meseci primetili plastične flaše zabodene u saksije ili vezane uz balkonsko cveće, niste jedini. Na prvi pogled ovaj prizor deluje čudno, gotovo kao da je neko ostavio otpad među negovanim biljkama. Međutim, iza toga stoji izuzetno praktičan razlog: domišljati ljubitelji zelenila pronašli su način da njihove biljke dobijaju vodu postepeno, čak i kada vlasnici nisu kod kuće.

U vreme kada putujemo češće nego ranije, a tempo života nam ne ostavlja prostora za svakodnevne obaveze, ovaj mali trik postaje spas za svaki dom.

Kada nastaje najveći problem za vaše cveće?

Sobne i balkonske biljke najčešće stradaju u dva kritična perioda:

Tokom letnjih žega kada vlaga munjevito isparava.

Tokom vašeg odsustva, bilo da je u pitanju vikend putovanje ili duži odmor.

Dovoljno je svega nekoliko dana bez pažnje da zemlja potpuno dehidrira, a listovi počnu da venu. Upravo zato mnogi biraju plastične flaše kao rešenje koje je besplatno, a funkcioniše bez ikakvih komplikacija.

Zašto su plastične flaše idealan saveznik?

Plastične flaše su dostupne svima i u samo par koraka postaju rezervoar koji uspešno menja skupe sisteme za navodnjavanje. Glavna prednost je očigledna ušteda novca, jer vam nije potrebna nikakva profesionalna oprema, a ceo sistem možete napraviti sami za svega nekoliko minuta.

Pored brzine, ključna je i preciznost kojom biljka dobija vodu ravnomerno, čime se potpuno eliminiše rizik od „potapanja“ korena. Na kraju, ovakva autonomija je idealno rešenje za putovanja i praznike, jer vam omogućava da se opustite dok vaš „domaći sistem“ obavlja sav posao.

Kako funkcioniše ovaj „samostalni“ sistem zalivanja?

Princip je genijalan u svojoj jednostavnosti: voda se otpušta direktno u zonu korena. Evo kako da to izvedete:

Uzmite čep flaše i napravite nekoliko sitnih rupica koje će kontrolisati protok.

Napunite flašu vodom i postavite je naopako, čvrsto je zabadajući u zemlju.

Tajna uspeha: Kako se zemlja suši, ona prirodno „povlači“ vlagu kroz rupice. Na taj način biljka samu sebe zaliva u skladu sa potrebama.

Pre nego što se potpuno oslonite na ovaj trik, važno je da ga testirate bar dan ili dva pre nego što zaključate vrata stana.

Obratite pažnju na veličinu rupica – ako su prevelike, voda će isteći prebrzo; ako su premale, zemlja će ostati suva. Pravilno testiranje garantuje da će vas po povratku sačekati sveže i bujno cveće.

