Zašto svi živi stavljaju ovaj začin ispred vrata u septembru – ovaj trik je zaludeo sve!

Prema raznim drevnim verovanjima i tradicijama, poput feng šuija, ostavljanje štapića cimeta ispred ulaznih vrata tokom septembra služi za privlačenje prosperiteta, pozitivne energije i finansijskog blagostanja u dom. Ovaj ritual, koji je ponovo postao popularan zahvaljujući društvenim mrežama, simbolizuje poziv za nove i srećne početke u periodu kada počinje nova sezona, prenosi klix.ba.

Zašto baš cimet?

Cimet se hiljadama godina unazad ne koristi samo kao začin u kuhinji, već i u različitim obredima za privlačenje bogatstva i zaštitu od negativnih uticaja. Veruje se da ovaj mirisni začin, poreklom iz Kine i Indije, ima moć da kanališe energiju obilja i unese harmoniju u životni prostor. Njegova topla i prijatna aroma sama po sebi stvara osećaj doma i sigurnosti, ali njegova simbolička uloga ide mnogo dalje.

Simbolika septembra

Pitate se zašto je baš septembar toliko važan za ovaj običaj? U mnogim kulturama, septembar označava početak novog ciklusa. Bilo da se radi o kraju žetve, početku nove školske godine ili jednostavno smeni godišnjih doba, ovaj mesec predstavlja idealnu priliku za nove početke. Postavljanjem cimeta ispred vrata baš u ovom periodu, simbolično se otvarate za svežu energiju i nove prilike koje dolaze.

Kako se izvodi ovaj jednostavan ritual?

Praktikovanje ovog običaja je izuzetno lako i ne zahteva nikakve posebne pripreme.

Postoji nekoliko načina na koje možete prizvati blagostanje u svoj dom koristeći cimet:

Štapić cimeta: Možete jednostavno okačiti jedan ili više štapića cimeta sa spoljne strane ulaznih vrata ili ih postaviti pored ulaza.

Mleveni cimet: Uzmite prstohvat mlevenog cimeta na dlan, stanite ispred ulaznih vrata i nežno dunite preko praga ka unutrašnjosti doma.

Iako se veruje da ritual ima najjače dejstvo u septembru, možete ga praktikovati tokom cele godine kako biste održali protok pozitivne energije. Pored verovanja da privlači novac, mnogi smatraju da i ovaj običaj doprinosi boljoj karijeri, jačanju ljubavnih veza i harmoniji u porodici.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com