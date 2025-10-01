Zašto ti peškiri smrde i kad su oprani? Nije do deterdženta – evo šta niko ne sme da ti kaže

Peškiri i dalje smrde? Rešenje je u kuhinji, ne u prodavnici.

Ako peškiri i dalje imaju neprijatan miris i nakon pranja, problem nije u deterdžentu. Uzrok su vlaga, buđ i bakterije koje se zadržavaju u tkanini i mašini. Rešenje je jednostavno – sirće i soda bikarbona.

Zašto peškiri smrde i kad su oprani?

Zato što se u njima zadržava vlaga, buđ i bakterije koje deterdžent ne može da ukloni.

Peškiri upijaju sve, ali teško puštaju. Ako se ostave vlažni u korpi, slože pre nego što se osuše ili se peru na niskim temperaturama, postaju leglo neprijatnih mirisa. Deterdžent samo zamaskira problem, ali ga ne rešava.

Kako da peškiri konačno zamirišu sveže?

Sirće i soda bikarbona razbijaju smrad i omekšavaju tkaninu.

U ciklus ispiranja dodaje se pola šolje alkoholnog sirćeta direktno u bubanj. U ciklus pranja dodaje se pola šolje sode bikarbone. Peškiri se peru na 60°C, povremeno i na 90°C ako su jako zagađeni. Posle pranja, obavezno se potpuno osuše – nikad se ne ostavljaju vlažni u ormaru.

Sirće rastvara buđ, bakterije i ostatke omekšivača, dok soda neutralizuje mirise i balansira pH vrednost vode. Ovaj trik ne samo da rešava smrad, već i produžava vek peškira.

Da li treba da se čisti i mašina za veš?

Da – jer ako ona smrdi, i peškiri će.

Jednom mesečno pušta se prazan ciklus sa sirćetom na najvišoj temperaturi. Posle svakog pranja vrata mašine se ostavljaju otvorena da se osuši. Vlažna mašina = buđ = smrdljivi peškiri.

Šta da zapamtite:

Neprijatan miris nije do deterdženta.

Sirće i soda su saveznici.

Vlažni peškiri = smrad.

Čista mašina = svež veš.Visoka temperatura = ubijene bakterije.

