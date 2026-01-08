Zašto vam je pola radijatora hladno? Ima da greje kao lud kada uradite ovu jednostavnu stvar.

Da li ste primetili da vam je jedan deo radijatora vreo, a drugi hladan? Ovaj uobičajeni problem može ozbiljno uticati na grejanje vašeg doma, ali razlog je iznenađujuće jednostavan!

Najčešći uzrok ovoga je vazduh zarobljen unutar radijatora. Kada se vazduh nakuplja, sprečava ravnomerno cirkulisanje tople vode kroz ceo radijator, što ostavlja jedan njegov deo hladnim. Još jedan potencijalni krivac može biti prljavština i mulj koji se skupljaju u donjem delu sistema, blokirajući protok.

Rešenje? Isprobajte „ozračivanje“ radijatora! Potreban vam je samo ključ za ventil i nekoliko minuta. Okrenite ventil dok ne čujete šuštanje vazduha, a zatim ga zatvorite kada počne da curi voda. Noviji radijatori imaju ručni ventil za koji nije potreban nikakav alat, samo ga odvrnite. Ako sve ovo ne pomogne, možda je vreme za čišćenje celog sistema ili konsultaciju sa stručnjakom.

Nemojte da vas radijator sa ovakvim problemom ostavi u hladnoj sobi – brzo delovanje može napraviti veliku razliku!

