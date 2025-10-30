Odeća i dalje miriše na znoj čak i nakon pranja? Ovaj trik rešava problem

Često se dogodi da obučete čistu majicu, a ona i dalje miriše na znoj. Problem nije (samo) loša higijena — ono što zaista pravi razliku jeste kako se odeća tretira nakon upotrebe.

Šta uzrokuje znojni miris u odeći

Znoj sam po sebi nema jak miris, ali kada dođe u kontakt sa bakterijama na koži — naročito ispod pazuha, u preponama ili na nogama — nastaju neugodni mirisi.

Kada se znoj zadrži u sintetičkim materijalima, kao što su sportske majice, miris se intenzivira i “zalepi” se za tkaninu.

Kako sprečiti da miris ostane nakon pranja

Brza reakcija nakon nošenja: Ako možete, operite odeću odmah nakon upotrebe ili je barem iznesite da se prosuši — izbegnite da ostaje vlažna u kanti ili torbi.

Pretpranje / namakanje: Za odeću koja već ima jači miris, preporučuje se namakanje: izmešajte oko 200 ml belog sirćeta sa 1 l vode i stavite komad na 30 minuta. Opcija je i 2 kašike sode bikarbone po litru vode. Ovi prirodni sastojci pomažu da se bakterije i miris “oslobode” vlakana.

Pranje u mašini sa pažnjom: Okrenite odeću naopačke da voda i deterdžent bolje deluju na deo koji je bio u kontaktu sa kožom.

Koristite hladnu vodu za sportski materijal — štiti boje i elastičnost: Ne preterujte sa deterdžentom jer ostaci mogu dodatno zadržati miris. Umesto omekšivača, u fioku dodajte pola čaše belog sirćeta — on ima prirodnu antibakterijsku funkciju.

Sušenje je ključno: Osušite odeću potpuno — po mogućstvu na vazduhu i na suncu, jer sunčevo svetlo dodatno pomaže eliminaciji bakterija. Nikada ne ostavljajte vlažnu odeću složenu, to pogoduje razvoju mirisa.

Šta učiniti ako miris i dalje ostaje

Ako ste primenili sve gore navedeno, a miris se i dalje vraća, vreme je za “teže artiljerije”: koristite sredstva koja su antibakterijska i fungicidna namenjena tekstilu — ali prvo testirajte na delu tkanine koji nije vidljiv.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com