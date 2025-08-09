Zatvarate li ili otvarate prozore za vreme paklenih vrućina? Iznenadiće vas šta na ovo kažu stručnjaci

Da li mislite da je bolje da otvorite prozore u vrelom letnjem danu i pustite bar malo vazduha, ili mislite da je bolje zatvoriti prozor, zatamniti ga i rashladiti prostoriju? Mišljenja o ovoj temi su podeljena.

Naime, kada letnje vrućine dostignu vrhunac, u našim domovima može postati neprijatno vruće, posebno noću. Postaje primamljivo otvoriti prozore da uđe svež vazduh, ali da li to treba da uradimo?

Amin Al-Habaibeh, profesor na Univerzitetu Notingem Trent, rekao je za Independent da vrućina uglavnom dolazi od sunčevog zračenja i toplog vazduha. Važno je izbeći efekat staklene bašte jer to povećava temperaturu u kući. Dakle, ako imate zatvorenu lođu, balkon ili zimsku baštu, važno je da prozori budu otvoreni tokom dana i idealno je izolovati taj prostor od ostatka kuće.

Ukratko, Al-Habaibeh kaže da odgovor na pitanje da li treba da držimo prozore otvorene zavisi od tipa kuće i spoljne temperature.

„Otvorite prozore kada temperatura u kući postane viša nego napolju. U suprotnom, držite ih zatvorene“, napominje on.

Psiholog Lindzi Brauning se slaže da je bolje držati prozore zatvorene.

„Ne želite da spoljni vazduh ulazi u dom i zagreva ga. Ali kada sunce zađe, spoljašnji vazduh će početi da se hladi. U ovom trenutku, odlična je ideja da otvorite prozore kako biste pustili povetarac u spavaću sobu, pomozi joj da se ohladi i obezbedi neophodnu cirkulaciju vazduha“.

Zaštitite sobe okrenute suncu od vrućine spuštanjem roletni i navlačenjem zavesa tokom dana. Takođe se preporučuje da prozori budu zatvoreni ako imate klima uređaj kako bi hladniji vazduh mogao da cirkuliše.

(Index.hr)

