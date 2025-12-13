Zatvarate li vrata kupatila pred spavanje? Loše vam se piše ako ih ostavljate otvorenim

Kada saznate razlog zbog kog svako veče treba da zatvorite vrata kupatila, nikada više nećete otići na spavanje a da ih ne proverite
Vastu, doktrina organizovanja prostora u skladu sa energijom Sunca i planeta. Ovo je indijski sistem za uređenje doma. On podrazumeva određena pravila koja mogu da poboljšaju energiju u kući, donesu bogatstvo i prosperitet u dom.
Vastu stručnjaci smatraju da je kuća živo biće, naš član porodice o čijoj se „pravi“ – vitalnoj energiji, treba brinuti sa puno ljubavi, kreativnosti, posvećenosti i truda.
Mnogi ga nazivaju indijski feng šui, a evo koje stvari treba da izbegnete da bi u vašem domu uvek bilo dovoljno novca.
Indijska feng šui pravila za prvlačenje blagostanja
– ne stavljajte metlu pored nameštaja ili prostora gde čuvate neke dragocenosti, to simbolizuje loše finansije.
– ne treba držati lekove u kuhinji, jer se prema vastu principima veruje da to može izazvati nevolje i lošu sreću. Čuvajte lekove u drugoj prostoriji, spavaća ili dnevna soba.
– pravilo vedskog uređenja doma podrazumeva da u domu ne treba da držite biljke koje imaju trnje. To privlači nepovoljne događaje.
– porodice sa malom decom ugavnom se suočavaju sa problemom iscrtanih zidova. Prema vastu principima prljavi zidovi i nasumične linije i „žvrljotine“ izazivaju finansijske dugove i sprečavaju energiju novca.
– severoistočni deo doma uvek mora da bude uredan kako bi u dom ulazilo bogatstvo, pa posebnu pažnju obratite na ovaj sektor doma kada čistite.
– slike se ne stavljaju na zidove na južnom delu kuće, kao i sve što ima veze sa vodom, na primer akvarijum ili fontana. Nisu poželjne ni slike borbenih životinja, lova, divljači, vatre, drveća bez cveća i voća, gavranova, zmija, lešinara, slepih miševa… Na slikama nikako ne treba da budu prikazani krv, nasilje, nesreća…
– ne zatrpavajte hodnik jaknama, cipelama i stvarima, i nemojte stavljati obuću odmah nadomak vrata. Neka ulaz u kuću bude što prostraniji, otvoreniji i slobodniji. Ulazni deo predstavlja neki vid filtera za energiju. Zbog toga treba da bude sa što manje stvari, bez nereda, kako bi energija neometano mogla da ulazi i izlazi.
– mnogi ljudi ostavljaju vrata kupatila otvorena, ali prema indijskom feng šuiju, ovo može izazvati finansijske teškoće. U kupatilu uvek postoji određena vlaga. Ukoliko ostavljate otvorena vrata, simbolično se smatra da će novac skliznuti niz prste.
– takođe, u toaletu je važno da poklopac wc šolje uvek bude spušten.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com