Ako nema novca u vašem domu, možda je baš ovo razlog.

Zbog ovog ukrasa koji mnogi od nas drže na frižideru nema novca u kući.

Ovi ukrasi izazivaju sukob elemenata između drveta i metala, što dovodi do curenja bogatstva.

U feng šuiju, svaki detalj je važan i povezan sa protokom energije. Kuhinja je posebno značajno mesto za održavanje slobodnog toka pozitivne či energije kroz dom, ali i kao mesto u kući koje je najviše povezano sa obiljem.

Centralno mesto svake kuhinje jeste frižider u kojem skladištimo namirnice. A kada je reč o feng šuiju, frižider pripada elementu metala.

Jedno od najvažnijih pravila u feng šuiju vezanih za frižider jeste da na njega ne stavljate druge uređaje poput mikrotalasne rerne.

Takođe, iako su važne za estetiku, ne preporučuje se da na frižideru držite zelene biljke, niti dekoraciju koja je povezana sa elementom drveta. Ovi ukrasi izazivaju sukob elemenata između drveta i metala, što dovodi do curenja bogatstva.

Nagomilavanje raznih stvari je loše za nagomilavanje bogatstva. Zato držite gornji deo frižidera čistim i urednim. Ono što posebno treba da izbegnete prema feg šui stručnjacima jeste da ređate na frižider mesečne račune. To je nešto simbolizuje gubljenje novca.

S druge strane, idealno je da na frižider, kao jedan od centralnih elemenata svakog domaćinstva, postavite ispunjene ciljeve, podsetnike, nagrade i dostignuća.

Osim što je neophodno za zdravlje, održavanje frižidera čistim utiče i na energiju u prostoru. Svaki nered je povezan sa negativnim vibracijama, posebno kada vlada tamo gde vam stoji hrana koja je važna za vaše zdravlje i vitalnu energiju.

Frižider je usko povezan sa ishranom porodice. Dakle, ako u njemu ima dosta hrane, to simbolizuje obilje, i suprotno: ako je frižider prazan, to ukazuje na lošu situaciju i odaje utisak da nema novca u kući.

Postarajte se da u vašem frižideru budu jela koja su napravljena sa ljubavlju za vaše najbliže. I što je najvažnije – nastavite da održavate čistoću

