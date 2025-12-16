Žena otkrila moćan trik za brže sušenje veša tokom zimskih dana, biće suv za samo 2 sata! (VIDEO)

Hladno i kišovito vreme nikako neće pomoći da se veš osuši brzo, pa često pribegavamo sušenju u sobi ili na radijatoru

Ukoliko nemate sušilicu veša, jedan od najvećih problema s kojima se susrećete tokom zime jeste njegovo sušenje.

Hladno i kišovito vreme nikako neće pomoći da se veš osuši brzo, pa često pribegavamo sušenju u sobi ili na radijatoru kako bi maksimalno ubrzali proces. Međutim, to ostavlja ozbiljne i trajne posledice. Ne samo po naše zdravlje već i naš životni prostor. Ipak, postoji jedan način na koji možete da osušite veš brzo i bez brige.

Trik za sušenje veša

Budući da živi u malom jednosobnom stanu, Aleks Birn godinama muku muči sa sušenjem veša, jer nema dovoljno mesta da ga raširi. Međutim, jednog dana, sasvim slučajno, sinula joj je sjajna ideja.

Nakon što je raširila veš po sušilici, uzela je veliku posteljinu, s jorganom i navukla je preko sušilice. Zatim je stavila uz radijator. Nakon toga je shvatila da je posteljina zarobila topli vazduh i tako pomogla da se veš osuši za dva sata, piše Hayat.

-Pokušala sam da smislim gde da okačim posteljinu da se suši. Osim na vratima kuhinje, nije baš bilo idealnog mesta na vidiku. A ni vrata kuhinje nisu bila najsjajnija ideja jer bi se sigurno plahta brzo usmrdela od raznih mirisa. Inače sušilicu držim pored radijatora, pa sam pomislila zašto ne bih preko sušilice stavila posteljinu i krajeve zavukla preko radijatora i ispod nogica od sušilice? Tako će sav topli vazduh iz radijatora otići na odeću i ona će se brzo osušiti – otkrila je Aleks na Fejsbuku kako je došla na ovu ideju.

Reakcije ljudi

Ljudi su je u komentarima pitali ne stvara li se tako vlaga, a ona je brzo odgovorila da ne stvara. Naime, posteljina ne prekrije celu sušilicu i uvek ima mesta gde vazduh izlazi i greje prostoriju.

– Ako vas i dalje brine vlaga, otvorite malo prozor ili uključite ovlaživač vazduha, rekla je Aleks za kraj.

