Žena pokazala kako se jedino pravilno koristi strugač za led: ‘Mnogi to rade pogrešno’

Strugač za led može da nanese više štete nego koristi. Mnogi greše dok ga koriste pa mogu da ostave ogrebotine na farbi, zaptivnim gumama illi farbi na automobilu.

Veliki problem tokom hladnih zimskih jutara vozačima stvaraju zaleđena stakla na automobilima. Za rešavanje ovog problema od pomoći je obični plastični strugač koju većina ima u svom vozilu. Međutim, izgleda da smo taj jednostavni predmet sve vreme pogrešno koristili.

Na TikToku se pojavio snimak koji je mnoge iznenadio, jer na njemu žena pokazuje kako se strugač za led zapravo koristi za čišćenje šoferšajbne.

– Naučila sam ovaj trik sa struganjem leda na TikToku jutros u 6 sati jer nisam mogla da spavam – rekla je Lizi u videu.

Na snimku pokazuje kako jednom stranom struže led. Zatim strugalicu okreće na drugu stranu i brzo skida led sa stakla.

Nakon što su pogledali video, ljudi su u isto vreme bili i oduševljen i zbunjeni.

’17 godina sam vozač i ovo sam sad prvi put saznao.’, prokomentirao je neko.

‘Ne mogu da verujem da nisam znala za to.’, nadovezala se jedna žena.

Među komentarima uz njenu objavu našao se i ovaj savet: ‘Najvažniji savet je da uđete i upalite auto dok to radite. Pustite auto da se zagreje i odmaglite prozore kako biste bili spremni za vožnju’.

