Žene masovno stavljaju hleb u šećer: Svet je odlepio zbog trika jedne domaćice

Smeđi šećer prosto upija više vlage iz vazduha u kuhinji, zbog čega nekada postane neverovatno tvrd, ali postoji trik

Koliko često vam se desilo da vam se šećer stvrdnuo? Pokušali ste da ga opet izdrobite kašikom, viljuškom, nožem za mazanje, ali avaj trik rešava sve

Iako se retko koristi, na ovim na ovim prostorima, smeđi šećer brzo „kupi“ vlagu i lako se stvrdne čak iako je u posudi sa poklopcem.

On prosto upija više vlage iz vazduha u kuhinji, zbog čega nekada postane neverovatno tvrd i bezbedan za korišćenje. Mnogi se u ovim slučajevima naoružaju kašikom, viljuškom ili nožem pa daju sve od sebe kako bi ga povratili u prvobitno stanje.

Međutim, jedna domaćica je nedavno objavila klip na popularnoj društvenoj mreži, TikTok, i demonstrirala da postoji trik za ovaj problem.

TikTokerka je pokazala da postoji trik sa parčetom hleba. Samo uzmite deo parčeta i ubacite ga u posudu sa skorelim šećerom, ostavite preko noći.

Kada se probudite videćete da je hleb pokupiti svu vlagu i šećer se vratio u prvobitno stanje. Ovaj trik isprobajte već prvom prilikom.

